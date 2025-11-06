Вернуть до 22% онлайн: нейросеть поможет южанам получить налоговый вычет

В приложении Сбера появился новый сервис на базе нейросети GigaChat. Он упрощает получение налоговых вычетов

Теперь прямо в приложении банка можно вернуть онлайн часть денег за спорт, образование, лечение, добровольное страхование жизни, пенсионные программы, проценты по ипотеке и инвестиции через индивидуальный инвестиционный счет (ИИС).

Налоговый ИИ-ассистент оформляет вычет в пару кликов. Чтобы его подключить, нужно ввести в строке поиска GigaChat «Налоговый вычет» и выбрать «Помощник по налогам в ассистенте Салют».

Председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников объяснил, как работает новый сервис:



«Вернуть можно до 15% расходов за 2024 год и до 22% — за 2025-й. Наш ИИ-помощник по налогам быстро и безопасно взаимодействует с недавно запущенной вместе с ФНС России платформой социальных налоговых вычетов. Он разберется в налоговой нагрузке клиента и найдет способы возврата уплаченных налогов, даст чек-лист и инструкцию с подробным описанием необходимых шагов. Удобно, что можно предоставить согласие на получение налоговых вычетов на будущее: тогда деньги вернутся автоматически, как только организация или компания присоединится к платформе. Скоро в интерфейсе помощника появится возможность проголосовать за подключение компаний, оказавших услуги, за которые положен вычет. Это отличная возможность для жителей юга России и Северного Кавказа комфортно пополнить семейный бюджет в преддверии новогодних праздников и в начале следующего года».

Если компания уже есть на платформе, для вычета достаточно дать согласие и подтвердить отправку данных в ФНС. Если же ее еще нет, сервис рассчитает сумму, которую можно вернуть, и объяснит, как оформить вычет самостоятельно.

По словам первого заместителя председателя правления Сбербанка Кирилла Царёва, налоговым вычетом пользуется лишь каждый десятый россиянин. Миллионы людей инвестируют, оформляют ипотеку, оплачивают лечение — и не подозревают, что государство готово вернуть им часть этих средств.