В краснодарском «Солнечном острове» появились четыре новых аттракциона. На некоторые выстроились очереди

В воскресенье, 9 ноября, было много желающих прокатиться на каруселях. Больше всего очередей образовалось возле «Цепочной карусели» и «Летающей скамьи». «Молоток» же спросом не пользовался и почти все время пустовал, а «Лебеди» были популярны среди маленьких детей.

Журналистка отметила, что аттракцион «Лебеди» показался ей довольно старым. Она предположила, что карусель привезли в «Солнечный остров» из другого парка. О том, что аттракционы уже использовались ранее в других местах, говорит и их дата изготовления: например, у «Лебедей» — 2013 год, у «Летающей скамьи» — 2006 год.