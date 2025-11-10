В краснодарском «Солнечном острове» появились четыре новых аттракциона. На некоторые выстроились очереди
В парке «Солнечный остров» установили новые аттракционы: «Летающую скамью», «Лебедей», «Цепочную карусель» и «Молоток»
9 ноября журналистка Юга.ру заметила, что в парке «Солнечный остров» установили четыре новых аттракциона. Они находятся на месте снесенного ледового катка.
Новые карусели и правила посещения:
- «Летающая скамья». Допускаются посетители выше 120 см, дети от 120 см до 140 см — только в сопровождении совершеннолетних.
- «Молоток». Кататься могут взрослые и дети старше 12 лет и выше 140 см.
- «Цепочная карусель». Предназначен для взрослых и детей выше 120 см. Дети до 12 лет допускаются только в сопровождении взрослых.
- «Лебеди». Кататься могут взрослые, дети старше 7 лет и дети старше 5 лет в сопровождении взрослых.
«С семьей сходить — ползарплаты оставить»:
В воскресенье, 9 ноября, было много желающих прокатиться на каруселях. Больше всего очередей образовалось возле «Цепочной карусели» и «Летающей скамьи». «Молоток» же спросом не пользовался и почти все время пустовал, а «Лебеди» были популярны среди маленьких детей.
Журналистка отметила, что аттракцион «Лебеди» показался ей довольно старым. Она предположила, что карусель привезли в «Солнечный остров» из другого парка. О том, что аттракционы уже использовались ранее в других местах, говорит и их дата изготовления: например, у «Лебедей» — 2013 год, у «Летающей скамьи» — 2006 год.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре по средам на аттракционах можно кататься за полцены.