«С семьей сходить — ползарплаты оставить». Власти Краснодара подняли цены на аттракционы в преддверии Дня города
В краснодарских парках изменились цены на аттракционы
12 сентября телеграм-канал «Парки Краснодара» сообщил, что в городских общественных зонах отдыха изменились цены на аттракционы. Постановление подписал заместитель главы Максим Онищенко.
Телеграм-канал «Шанхай Краснодар» опубликовал фото с новыми ценами на аттракционы. Они варьируются от 282 до 421 рубля в зависимости от степени биомеханического риска.
В Краснодарском крае цены на продукцию могут вырасти в 2-3 раза:
В местных пабликах люди стали возмущаться, потому что прокатиться вдвоем с ребенком теперь стоит почти 600 рублей. Женщина написала, что парк «Городской сад» на прошедших выходных был полупустой — никто не готов отдавать такие деньги за аттракционы.
Другая краснодарка добавила, что семье с несколькими детьми придется оставить в парке половину зарплаты.
«У меня двое детей. Чтобы нормально покататься, надо по 2 тыс. рублей на каждую. Теперь по 3 тыс. рублей? Итого 6 тыс. рублей карусели и покушать? В парк сходить будет выходить 10 тыс. рублей?» — возмутилась еще одна женщина.
По словам горожан, с тремя детьми теперь вообще нереально ходить в парк аттракционов даже по праздникам.
Приводим другие комментарии:
- «Надо, чтобы вообще никто не катался. Пусть стоят».
- «Они и по старым ценам не вызывали особо желания. А сейчас так вообще. Пусть администрация и катается».
- «Такие цены, чтобы на ржавой рухляди покататься пару минут».
Как писали Юга.ру, продукты в Краснодарском крае за год подорожали почти на 15%.