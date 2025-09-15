«С семьей сходить — ползарплаты оставить». Власти Краснодара подняли цены на аттракционы в преддверии Дня города

Телеграм-канал «Шанхай Краснодар» опубликовал фото с новыми ценами на аттракционы. Они варьируются от 282 до 421 рубля в зависимости от степени биомеханического риска.

12 сентября телеграм-канал «Парки Краснодара» сообщил , что в городских общественных зонах отдыха изменились цены на аттракционы. Постановление подписал заместитель главы Максим Онищенко.

В Краснодарском крае цены на продукцию могут вырасти в 2-3 раза:

В местных пабликах люди стали возмущаться, потому что прокатиться вдвоем с ребенком теперь стоит почти 600 рублей. Женщина написала, что парк «Городской сад» на прошедших выходных был полупустой — никто не готов отдавать такие деньги за аттракционы.

Другая краснодарка добавила, что семье с несколькими детьми придется оставить в парке половину зарплаты.

«У меня двое детей. Чтобы нормально покататься, надо по 2 тыс. рублей на каждую. Теперь по 3 тыс. рублей? Итого 6 тыс. рублей карусели и покушать? В парк сходить будет выходить 10 тыс. рублей?» — возмутилась еще одна женщина.

По словам горожан, с тремя детьми теперь вообще нереально ходить в парк аттракционов даже по праздникам.

Приводим другие комментарии: