В Краснодаре по средам на аттракционах можно будет кататься за полцены

Краснодарский край

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  • Парк «Солнечный остров» © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Парк «Солнечный остров» © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Акция не распространяется на колесо обозрения в Городском Саду

С 1 февраля в муниципальных парках Краснодара по средам билеты на аттракционы будут продавать со скидкой 50%. Об этом заявили в мэрии города. Цена в среднем составит от 80 до 125 рублей. Исключение составит колесо обозрения в Городском Саду, там скидок делать не будут.

В управлении культуры добавили, что, если среда выпадает на праздничный день, скидок на аттракционах делать не будут.

Мэрия опубликовала список парков, где можно прокатиться со скидкой:

  • Солнечный Остров (ул. Трамвайная,2);
  • Чистяковская Роща (ул. Колхозная, 86);
  • Городской Сад (ул. Постовая, 34);
  • Парк им. 30-летия Победы (ул. Береговая, 146).

Ранее Юга.ру писали, что в «Собираторе» юных краснодарцев научат заботиться о птицах и делать кормушку. А 22 января гиды «Кубани расходящихся тропок» проведут экскурсию-сюрприз, прогулку по Всесвятскому кладбищу, расскажут историю краснодарских борделей и ночлежек.

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В Краснодаре по средам на аттракционах можно будет кататься за полцены
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