В Краснодаре по средам на аттракционах можно будет кататься за полцены

Акция не распространяется на колесо обозрения в Городском Саду

С 1 февраля в муниципальных парках Краснодара по средам билеты на аттракционы будут продавать со скидкой 50%. Об этом заявили в мэрии города. Цена в среднем составит от 80 до 125 рублей. Исключение составит колесо обозрения в Городском Саду, там скидок делать не будут.

В управлении культуры добавили, что, если среда выпадает на праздничный день, скидок на аттракционах делать не будут.

Мэрия опубликовала список парков, где можно прокатиться со скидкой: