В Краснодаре по средам на аттракционах можно будет кататься за полцены
Акция не распространяется на колесо обозрения в Городском Саду
С 1 февраля в муниципальных парках Краснодара по средам билеты на аттракционы будут продавать со скидкой 50%. Об этом заявили в мэрии города. Цена в среднем составит от 80 до 125 рублей. Исключение составит колесо обозрения в Городском Саду, там скидок делать не будут.
В управлении культуры добавили, что, если среда выпадает на праздничный день, скидок на аттракционах делать не будут.
Мэрия опубликовала список парков, где можно прокатиться со скидкой:
- Солнечный Остров (ул. Трамвайная,2);
- Чистяковская Роща (ул. Колхозная, 86);
- Городской Сад (ул. Постовая, 34);
- Парк им. 30-летия Победы (ул. Береговая, 146).