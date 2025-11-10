Лайнер «Князь Владимир» хотят продать за 873 млн рублей. Это на 29 млн больше прошлой стоимости

  Теплоход «Князь Владимир» © Фото Виктора Клюшкина, Юга.ру
    Теплоход «Князь Владимир» © Фото Виктора Клюшкина, Юга.ру

Теплоход «Князь Владимир» повторно продают за 873,5 млн рублей. В марте его продавали за 844 млн рублей, но покупатель так и не нашелся

7 ноября издание «Коммерсант» сообщило, что компания «Черноморские круизы» повторно выставила на торги теплоход «Князь Владимир» со стартовой ценой 873,5 млн рублей — это на 29 млн рублей больше предыдущей. Заявки принимаются до 15 ноября 2025 года.

Напомним, в феврале 2025 года компания впервые объявила о продаже лайнера за 595 млн рублей. Однако на торги не подали ни одной заявки. В марте стоимость на открытом аукционе возросла до 844 млн рублей, но судно так и не купили. 

Эксперт компании «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов заявил, что повышение стоимости лайнера не повысит интерес покупателей. Он также отметил, что «Черноморские круизы» не сообщали о каких-либо модернизациях или ремонтных работах, проведенных на судне, которые могли бы повысить цену теплохода. 

«Российские судоходные компании вряд ли приобретут его, скорее, иностранные компании могут купить теплоход для использования в рекреационных целях, но не для осуществления регулярных пассажирских перевозок»,— добавил Баранов. 

Власти Кубани запретили парому Seabridge войти в морпорт Сочи:

В июне 2025 года эксперт Freedom Finance Global Владимир Чернов сообщал изданию, что потенциальными покупателями корабля смогут стать инвесторы из туристической или гостиничной сферы Турции, Египта, Индии или Вьетнама — «Князь Владимир» можно будет переоборудовать под плавучую гостиницу или развлекательный центр. 

Руководитель Международного морского бизнес-форума Алексей Малько, отметил, что судно требует больше внимания и капиталовложений, чем новые лайнеры — «Князь Владимир» был построен в 1971 году. 

«Князь Владимир» — девятипалубный теплоход. Его длина — 142 метра, ширина — 21,9 метра, высота надводной части — 32 метра. Лайнер идет со скоростью 16 узлов, то есть около 29 км/ч, здесь 300 гостевых кают и 600 мест. Экипаж — 250 человек. На судне есть два бассейна с морской водой, два ресторана с питанием «шведский стол» и «а-ля карт», кинотеатр, бары, площадка для дискотек и концертов, спа-зона и магазин сувениров.

С 2017 год он курсировал между Краснодарским краем и Крымом, а в 2019 году маршрут продлили до Абхазии. Последняя навигация состоялась в сентябре 2024 года. По данным Росморпорта, деятельность судна прекратили из-за военной угрозы для гражданского судоходства в Черном море. Последние годы «Князь Владимир» стоит в морском порту Новороссийска.

Как писали Юга.ру, между Ростовом-на-Дону и Таганрогом впервые за 30 лет запустили судно «Метеор 120Р».

