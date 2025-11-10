Лайнер «Князь Владимир» хотят продать за 873 млн рублей. Это на 29 млн больше прошлой стоимости

Теплоход «Князь Владимир» повторно продают за 873,5 млн рублей. В марте его продавали за 844 млн рублей, но покупатель так и не нашелся

7 ноября издание «Коммерсант» сообщило, что компания «Черноморские круизы» повторно выставила на торги теплоход «Князь Владимир» со стартовой ценой 873,5 млн рублей — это на 29 млн рублей больше предыдущей. Заявки принимаются до 15 ноября 2025 года.

Напомним, в феврале 2025 года компания впервые объявила о продаже лайнера за 595 млн рублей. Однако на торги не подали ни одной заявки. В марте стоимость на открытом аукционе возросла до 844 млн рублей, но судно так и не купили.

Эксперт компании «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов заявил, что повышение стоимости лайнера не повысит интерес покупателей. Он также отметил, что «Черноморские круизы» не сообщали о каких-либо модернизациях или ремонтных работах, проведенных на судне, которые могли бы повысить цену теплохода.

«Российские судоходные компании вряд ли приобретут его, скорее, иностранные компании могут купить теплоход для использования в рекреационных целях, но не для осуществления регулярных пассажирских перевозок»,— добавил Баранов.