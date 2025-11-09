В Краснодаре 10 ноября изменят маршруты четырех трамваев и частично перекроют улицу Гоголя
10 ноября в Краснодаре изменится график работы четырех трамвайных маршрутов, а на двух участках улицы Гоголя ограничат движение транспорта
Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что вечером 10 ноября изменится график движения трамваев № 4, 5, 8 и 11. Это связано с капремонтом путей на перекрестке улиц Гоголя и Базовской.
Как будут ходить трамваи?
- Маршрут № 4. Последний рейс из КМР отправится в 21:19, а от улицы Индустриальной — в 22:19. После 21:40 трамваи проследуют из КМР до остановки «Стадион «Кубань» по маршруту, а далее — через улицы Дмитриевская Дамба, Садовая, Красных Зорь до конечной «улица Декабристов».
- Маршрут № 5. Изменения затронут рейсы, следующие от улицы Петра Метальникова в Восточное депо — после 22:30 вагоны поедут через улицу Садовую.
- Маршрут № 8. Последний трамвай отправится от Хладокомбината в 21:57, а от улицы Петра Метальникова — в 22:06. После 22:00 вагоны будут следовать по улице Садовой, вместо Коммунаров.
- Маршрут № 11. Последний рейс отправится от ж/д вокзала в 22:44, а из ЮМР — в 22:05. Рейс в 22:25 поедет из ЮМР до улицы Железнодорожной, а после снова вернется в ЮМР по улицам Дмитриевская Дамба и Горького без заезда на вокзал.
По данным администрации Краснодара, помимо этого, 10 ноября с 5:00 до 20:00 на двух участках улицы Гоголя перекроют движение. Транспорт не сможет проехать от Красноармейской до Красной и от Красной до Рашпилевской. Ограничения связаны с проведением краевого мероприятия.
