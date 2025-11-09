В Краснодаре 10 ноября изменят маршруты четырех трамваев и частично перекроют улицу Гоголя

10 ноября в Краснодаре изменится график работы четырех трамвайных маршрутов, а на двух участках улицы Гоголя ограничат движение транспорта

Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что вечером 10 ноября изменится график движения трамваев № 4, 5, 8 и 11. Это связано с капремонтом путей на перекрестке улиц Гоголя и Базовской.

«Чуть быстрее велосипеда»: Краснодар оказался предпоследним в России по фактической скорости общественного транспорта

Как будут ходить трамваи? Маршрут № 4 . Последний рейс из КМР отправится в 21:19 , а от улицы Индустриальной — в 22:19 . После 21:40 трамваи проследуют из КМР до остановки «Стадион «Кубань» по маршруту, а далее — через улицы Дмитриевская Дамба, Садовая, Красных Зорь до конечной «улица Декабристов».

. Последний рейс из КМР отправится в , а от улицы Индустриальной — в . После трамваи проследуют из КМР до остановки «Стадион «Кубань» по маршруту, а далее — через улицы Дмитриевская Дамба, Садовая, Красных Зорь до конечной «улица Декабристов». Маршрут № 5 . Изменения затронут рейсы, следующие от улицы Петра Метальникова в Восточное депо — после 22:30 вагоны поедут через улицу Садовую.

. Изменения затронут рейсы, следующие от улицы Петра Метальникова в Восточное депо — после вагоны поедут через улицу Садовую. Маршрут № 8 . Последний трамвай отправится от Хладокомбината в 21:57 , а от улицы Петра Метальникова — в 22:06 . После 22:00 вагоны будут следовать по улице Садовой, вместо Коммунаров.

. Последний трамвай отправится от Хладокомбината в , а от улицы Петра Метальникова — в . После вагоны будут следовать по улице Садовой, вместо Коммунаров. Маршрут № 11. Последний рейс отправится от ж/д вокзала в 22:44, а из ЮМР — в 22:05. Рейс в 22:25 поедет из ЮМР до улицы Железнодорожной, а после снова вернется в ЮМР по улицам Дмитриевская Дамба и Горького без заезда на вокзал. По данным администрации Краснодара, помимо этого, 10 ноября с 5:00 до 20:00 на двух участках улицы Гоголя перекроют движение. Транспорт не сможет проехать от Красноармейской до Красной и от Красной до Рашпилевской. Ограничения связаны с проведением краевого мероприятия.