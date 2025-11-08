В азовских лиманах Кубани сокращается популяция раков. Их вылов запретили в 2016 году

Краснодарский край

  • © Скриншот сайта Азово-Черноморского филиала «ВНИРО» («АзНИИРХ») azniirkh.vniro.ru
    © Скриншот сайта Азово-Черноморского филиала «ВНИРО» («АзНИИРХ») azniirkh.vniro.ru

Ученые зафиксировали сокращение популяции раков в азовских лиманах Краснодарского края

6 ноября пресс-служба Азово-Черноморского филиала «ВНИРО» (АзНИИРХ) сообщила, что ученые исследовали Куликово-Курчанскую, Куликово-Ордынскую, Жестерскую и Ахтарско-Гривенскую группы лиманов для оценки популяции длиннопалого кубанского рака.

«В уловах преобладали особи группы пополнения размером 7-9 см и раки первой промысловой группы, достигающие 9-12 см, из которых 44,56 % составляли самки», — рассказали специалисты.

Большинство раков обнаружили в Куликово-Ордынской и Ахтарско-Гривенской группе лиманов. Крупные и отборные раки длиной более 12 см ученым не встречались.

Чтобы сохранить популяцию раков, в 2016 году в азовских лиманах ввели запрет на их вылов. Специалисты отметили, что, несмотря на эти меры, ареал обитания и продуктивность раков продолжают снижаться.

Ученые связывают это с нестабильным гидрологическим режимом, повышением солености воды, низкими объемами стока реки Кубань, зарастанием лиманов и их «заболачиванием».

Эксперты заявили, что увеличить популяцию можно только при увеличении подачи пресной воды и контроле за сохранением раков.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае сильно подорожает хамса. Среди причин — высокие цены на топливо и соленость Азовского моря.

Азовское море Водоемы Животные Наука Экология

