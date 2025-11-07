«Бойцовский клуб» по-краснодарски. В спальном районе подростки выбивают друг другу зубы и ломают кости

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Подростки в Краснодаре устраивают жестокие бои без правил. Есть пострадавшие с переломами

6 ноября в телеграм-канале «Краснодар | Телетайп» появился пост о том, что в микрорайоне Губернский подростки 12-16 лет устроили бойцовский клуб. Около 30 человек собираются по вечерам и устраивают драки в местах, где нет уличных камер видеонаблюдения.

По словам жителей, лидером группы является 16-летняя Лиза. Также по их данным, подростки занимаются единоборствами. Жестокие избиения они снимают на видео и выкладывают в сеть.

В Махачкале подростки устроили массовую драку:

Известно, что пострадали как минимум четверо детей. В частности, проводится отдельная проверка по факту нанесения телесных повреждений 14-летней девочке ее знакомой возле школы. Пострадавшую избили до потери сознания — у нее перелом носа, выбиты зубы и гематомы по всему телу. Подросток, предположительно причастный к этому нападению, уже состоит на учете в полиции по делам несовершеннолетних.

Также пострадал мужчина, который сделал подросткам замечание. После удара он на время потерял память, его увезла скорая.

Как пишет «BFM Кубань», в пресс-службе МВД по региону изданию сообщили, что официальные заявления от пострадавших не поступали, однако проверку инициировали на основании информации, распространенной в интернете. В отношении избиения 14-летней девочки назначена судебно-медицинская экспертиза для установления тяжести вреда здоровью.

Как писали Юга.ру, в июле 2023 года в Краснодаре произошла массовая драка. Один из участников выстрелил из сигнального пистолета.

Дети Драки Здоровье Краснодар Насилие Полиция Школьники

Новости

В Дагестане вертолет с туристами рухнул на частный дом. Четыре человека погибли
«Животные предельно истощены». В станице под Краснодаром обнаружили 20 бесхозных собак с бирками
Жители и КПРФ собирают подписи для отставки мэра Краснодара. Администрация президента уже отказала в отставке активисту
Краснодарцы раскупили большую часть билетов на балет «Щелкунчик» в декабре. Узнали, на какие дни еще есть места
Закончилась еда, опоздали на рейсы. Пассажиры парома Трабзон — Сочи на сутки застряли на борту
Картины на дорожных знаках, уличный фонарь, брейк-данс и русский рок. В Краснодаре пройдет выставка «Знаковая»

Лента новостей

«Бойцовский клуб» по-краснодарски
Сегодня, 11:19
«Бойцовский клуб» по-краснодарски
В спальном районе подростки выбивают друг другу зубы и ломают кости
За десять месяцев 2025 года в Краснодарском крае в ДТП погибли 920 человек
Вчера, 17:02
За десять месяцев 2025 года в Краснодарском крае в ДТП погибли 920 человек
Больше только в Московской области
В России в 2026 году подорожают мобильная связь и интернет
Вчера, 17:04
В России в 2026 году подорожают мобильная связь и интернет

Реклама на сайте