«Бойцовский клуб» по-краснодарски. В спальном районе подростки выбивают друг другу зубы и ломают кости

Подростки в Краснодаре устраивают жестокие бои без правил. Есть пострадавшие с переломами

6 ноября в телеграм-канале «Краснодар | Телетайп» появился пост о том, что в микрорайоне Губернский подростки 12-16 лет устроили бойцовский клуб. Около 30 человек собираются по вечерам и устраивают драки в местах, где нет уличных камер видеонаблюдения. По словам жителей, лидером группы является 16-летняя Лиза. Также по их данным, подростки занимаются единоборствами. Жестокие избиения они снимают на видео и выкладывают в сеть.

В Махачкале подростки устроили массовую драку: Полиция задержала 67 человек

Известно, что пострадали как минимум четверо детей. В частности, проводится отдельная проверка по факту нанесения телесных повреждений 14-летней девочке ее знакомой возле школы. Пострадавшую избили до потери сознания — у нее перелом носа, выбиты зубы и гематомы по всему телу. Подросток, предположительно причастный к этому нападению, уже состоит на учете в полиции по делам несовершеннолетних. Также пострадал мужчина, который сделал подросткам замечание. После удара он на время потерял память, его увезла скорая. Как пишет «BFM Кубань», в пресс-службе МВД по региону изданию сообщили, что официальные заявления от пострадавших не поступали, однако проверку инициировали на основании информации, распространенной в интернете. В отношении избиения 14-летней девочки назначена судебно-медицинская экспертиза для установления тяжести вреда здоровью.