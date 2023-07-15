В центре Краснодара устроили массовую драку

Краснодарский край

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  • © Кадр из видео t.me/kostyaelvis
    © Кадр из видео t.me/kostyaelvis

Утром 15 июля в Краснодаре произошла массовая драка. Один из участников выстрелил из сигнального пистолета

На пересечении улиц Красной и Карасунской утром 15 июля произошла массовая драка. Один из участников выстрелил из сигнального пистолета. Инцидент сняли на видео очевидцы.

В пресс-службе УМВД Краснодара сообщили, что по факту случившегося начали проверку. Полиция устанавливает всех участников драки. 

Ранее Юга.ру писали, что массовая драка произошла около одного из баров на улице Красной.

Драки Краснодар Полиция

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