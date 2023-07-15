В центре Краснодара устроили массовую драку

Утром 15 июля в Краснодаре произошла массовая драка. Один из участников выстрелил из сигнального пистолета

На пересечении улиц Красной и Карасунской утром 15 июля произошла массовая драка. Один из участников выстрелил из сигнального пистолета. Инцидент сняли на видео очевидцы.