В центре Краснодара устроили массовую драку
Утром 15 июля в Краснодаре произошла массовая драка. Один из участников выстрелил из сигнального пистолета
На пересечении улиц Красной и Карасунской утром 15 июля произошла массовая драка. Один из участников выстрелил из сигнального пистолета. Инцидент сняли на видео очевидцы.
В пресс-службе УМВД Краснодара сообщили, что по факту случившегося начали проверку. Полиция устанавливает всех участников драки.
Ранее Юга.ру писали, что массовая драка произошла около одного из баров на улице Красной.
13 июля, 13:45«Горе обычного человека — не горе»
Как в Краснодаре восстанавливают дом, разрушенный взрывом газа
13 июля, 18:57В Горячем Ключе согласовали митинг из‑за проблем с водоснабжением
Поговорили с мэрией и жителями
Вчера, 17:35Аниме фестиваль, кинопоказы, лекция о стыде
Какие события можно бесплатно и за деньги посетить на выходных в Краснодаре