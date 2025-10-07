В России начали блокировать интернет и смс на иностранных сим-картах. Звонки еще работают

В России стали ограничивать мобильный интернет на иностранных сим-картах

6 октября белорусский мобильный оператор A1 и белорусское подразделение МТС сообщили, что на территории РФ начали блокировать мобильный интернет и смс на иностранных сим-картах. Ограничение действует в течение первых суток после въезда в страну. При этом звонки будут доступны. По словам операторов, ограничение распространяется на все иностранные сим-карты. В А1 отметили, что их «заранее не проинформировали об изменениях». Проблемы с мобильным интернетом пользователи зафиксировали в ночь на 6 октября, в том числе на eSim-картах.

«Блокировка автоматически применяется с момента первой регистрации в сети российских операторов и действует в течение 24 часов, после чего снимается. При отсутствии активности по зарегистрированной в сети SIM-карте в течение 3 дней после снятия блокировки она будет применена снова на 24-часовой период до появления активности. Ограничения не затрагивают голосовые услуги (звонки по телефонной связи), которые будут полностью доступны независимо от блокировки услуг передачи данных и СМС», — рассказали в А1. В августе данную меру анонсировал министр цифрового развития Максут Шадаев и назвал ее «периодом охлаждения» иностранных сим-карт. Тогда он заявлял только о пятичасовом отключении интернета и обещал выделить список популярных сервисов, которые будут доступны абонентам. В пресс-службе министерства тогда отметили, что «этот период будет определен исходя из среднего времени полета БПЛА после пересечения госграницы».