О безумии или настоящей любви? В Краснодаре обсудят повесть Куприна «Гранатовый браслет»

Краснодарский край

  • Кадр из спектакля «Гранатовый браслет», Театр современного искусства, Краснодар © Фотограф Евгений Бобух
    Кадр из спектакля «Гранатовый браслет», Театр современного искусства, Краснодар © Фотограф Евгений Бобух

В Краснодаре филолог и артисты театра обсудят со зрителями произведение о том, как бедный чиновник влюбился в замужнюю даму (12+)

Образовательный проект Vita Nuova анонсировал на 8 ноября встречу, посвященную произведению Александра Куприна «Гранатовый браслет». Филолог Анна Иванова прочитает лекцию о повести, а потом обсудит ее с актерами Театра современного искусства и зрителями.

На цирковом представлении чиновник Георгий Желтков увидел в ложе княгиню Веру и влюбился в нее. Много лет мужчина писал своей музе письма, а потом и вовсе отправил ювелирное украшение. Такой поступок не понравился мужу и брату Веры, и они стали искать чиновника.

«Настоящий артхаусный фильм»:

Куприн написал «Гранатовый браслет» в 1910 году. В некоторых источниках говорится, что повесть основана на реальных событиях.

Встреча состоится 8 ноября в 17:00 на улице Коммунаров, 58 (книжный магазин «Чарли»). Стоимость участия 500 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.

Кроме того, 14 и 15 ноября спектакль «Гранатовый браслет» покажет Театр современного искусства. 

Как писали Юга.ру, в Краснодаре появилось пространство «Доброе место». В нем будут проводить лекции и мастер-классы.

