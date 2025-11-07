О безумии или настоящей любви? В Краснодаре обсудят повесть Куприна «Гранатовый браслет»
В Краснодаре филолог и артисты театра обсудят со зрителями произведение о том, как бедный чиновник влюбился в замужнюю даму (12+)
Образовательный проект Vita Nuova анонсировал на 8 ноября встречу, посвященную произведению Александра Куприна «Гранатовый браслет». Филолог Анна Иванова прочитает лекцию о повести, а потом обсудит ее с актерами Театра современного искусства и зрителями.
На цирковом представлении чиновник Георгий Желтков увидел в ложе княгиню Веру и влюбился в нее. Много лет мужчина писал своей музе письма, а потом и вовсе отправил ювелирное украшение. Такой поступок не понравился мужу и брату Веры, и они стали искать чиновника.
«Настоящий артхаусный фильм»:
Куприн написал «Гранатовый браслет» в 1910 году. В некоторых источниках говорится, что повесть основана на реальных событиях.
Встреча состоится 8 ноября в 17:00 на улице Коммунаров, 58 (книжный магазин «Чарли»). Стоимость участия 500 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.
Кроме того, 14 и 15 ноября спектакль «Гранатовый браслет» покажет Театр современного искусства.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре появилось пространство «Доброе место». В нем будут проводить лекции и мастер-классы.