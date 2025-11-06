«Настоящий артхаусный фильм». В Краснодаре покажут и обсудят аниме-хоррор «Идеальная грусть»

В Краснодаре состоится кинопоказ аниме японского режиссера Сатоси Кона. После показа хоррор обсудят с исследователем анимации (18+)

По сюжету девушка-айдол Мимарин Киригоэ решает завершить музыкальную карьеру и стать актрисой. Не все поклонники этому рады. У героини появляется сталкер, который от ее имени ведет дневник.

Исследователь анимации Влад Балабанов анонсировал на 9 ноября показ аниме «Идеальная грусть». Оно снято Сатоси Коном в жанре психологического хоррора. В основе лежит книга Есикадзу Такэути.

«Идеальная грусть» — отличный пример того, как анимация может по-настоящему напугать, а аниме выглядеть как настоящий артхаусный фильм», — рассказала Балабанов.

После просмотра участники вместе со спикером разберут сюжет и задумку постановщика. Также Балабанов расскажет, как снимали аниме и почему режиссер Сатоси Кон стал вдохновителем Кристофера Нолана и Даррена Аронофски.

Показ состоится 9 ноября в 20:00 на улице Горького, 123 (досуговое пространство «Архив»). Стоимость участия 400 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.