  • Кадр из аниме «Идеальная грусть» © Скриншот видео с Rutube-канала «Анимач — аниме онлайн»
В Краснодаре состоится кинопоказ аниме японского режиссера Сатоси Кона. После показа хоррор обсудят с исследователем анимации (18+)

Исследователь анимации Влад Балабанов анонсировал на 9 ноября показ аниме «Идеальная грусть». Оно снято Сатоси Коном в жанре психологического хоррора. В основе лежит книга Есикадзу Такэути.

По сюжету девушка-айдол Мимарин Киригоэ решает завершить музыкальную карьеру и стать актрисой. Не все поклонники этому рады. У героини появляется сталкер, который от ее имени ведет дневник.

«Идеальная грусть» — отличный пример того, как анимация может по-настоящему напугать, а аниме выглядеть как настоящий артхаусный фильм», — рассказала Балабанов.

После просмотра участники вместе со спикером разберут сюжет и задумку постановщика. Также Балабанов расскажет, как снимали аниме и почему режиссер Сатоси Кон стал вдохновителем Кристофера Нолана и Даррена Аронофски.

Показ состоится 9 ноября в 20:00 на улице Горького, 123 (досуговое пространство «Архив»). Стоимость участия 400 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 8 ноября пройдет показ фильм Акиры Куросава о братоубийственной войне в Японии и его обсуждение с востоковедом.

«Настоящий артхаусный фильм». В Краснодаре покажут и обсудят аниме-хоррор «Идеальная грусть»
