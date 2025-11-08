В Краснодаре состоится премьера спектакля «Ведунья»

  • © Фото prostooleh, сайт freepik.com
    © Фото prostooleh, сайт freepik.com

В Краснодаре 20-21 ноября можно посмотреть спектакль по одноименной пьесе Галины Лавриненко (16+)

Арт-пространство «Свои» анонсировало на 20-21 ноября премьеру спектакля «Ведунья». В основе лежит одноименная комедийная пьеса Галины Лавриненко.

Ведунья Добромира с дочерью приезжает в небольшой город и открывает магический салон. Ее мастерством долгое время никто не интересуется. Но однажды под одной крышей у ведуньи собираются женщины, которых приводит в это место отчаяние.

В Краснодаре появилось пространство «Доброе место»:

«Приглашаем всех лично убедиться в искренности посетителей, разоблачить или уверовать в силу ведуньи Добромиры в ее магическом салоне», — сообщили организаторы.

Режиссером постановки выступил Данил Завьялов. Роли исполнят Валерия Мальчевская, Диана Бедина, Майя Булавина, Наталья Бугаец, Ксения Цыбульникова, Оля Елкина, Георгий Воронов, Виталий Героев.

Премьерные показы пройдут 20 и 21 ноября в 19:00 на улице Зиповской, 5В, литер Х. Билеты в продаже. Подробности уточняйте у организаторов.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 9 ноября посмотрят и обсудят с психологом черно-белый фильм «Мост Ватерлоо» 1940 года.

