В Краснодаре посмотрят и обсудят с психологом черно-белый фильм «Мост Ватерлоо» 1940 года

В Краснодаре 9 ноября состоится кинопоказ военной драмы с Вивьен Ли (12+)

В начале Второй мировой войны британский офицер Рой Кронин готовится к отправке во Францию и приходит на мост Ватерлоо, чтобы погрузить в прошлое. Действие переносится в в разгар Первой мировой войны. Во время бомбёжки Лондона на мосту Ватерлоо Рой знакомится с балериной Майрой.

Краснодарский экоцентр «Чистая среда» анонсировал на 9 ноября показ военной драмы режиссера Мервина Лероя «Мост Ватерлоо». Ленту сняли в 1940 году по одноименной пьесе Роберта Э. Шервуда.

«После просмотра мы погрузимся в глубокий анализ судьбы героини, попробуем понять причины ее поступков и поищем скрытые возможности для изменения ее истории. Возможно, этот анализ поможет нам лучше понять и свою собственную жизнь», — рассказали организаторы.

Модератором дискуссии будет психолог и киноман Любовь Казимир.

Показ состоится 9 ноября в 16:30 на улице Одесской, 48В. Стоимость участия 400 рублей. Необходима предварительная регистрация по ссылке.