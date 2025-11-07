В Краснодаре посмотрят и обсудят с психологом черно-белый фильм «Мост Ватерлоо» 1940 года

Краснодарский край

Распечатать

  • Кадр из фильма «Мост Ватерлоо» © Изображение является общественным достоянием
    Кадр из фильма «Мост Ватерлоо» © Изображение является общественным достоянием

В Краснодаре 9 ноября состоится кинопоказ военной драмы с Вивьен Ли (12+)

Краснодарский экоцентр «Чистая среда» анонсировал на 9 ноября показ военной драмы режиссера Мервина Лероя «Мост Ватерлоо». Ленту сняли в 1940 году по одноименной пьесе Роберта Э. Шервуда.

В начале Второй мировой войны британский офицер Рой Кронин готовится к отправке во Францию и приходит на мост Ватерлоо, чтобы погрузить в прошлое. Действие переносится в в разгар Первой мировой войны. Во время бомбёжки Лондона на мосту Ватерлоо Рой знакомится с балериной Майрой.

Читайте также:

«После просмотра мы погрузимся в глубокий анализ судьбы героини, попробуем понять причины ее поступков и поищем скрытые возможности для изменения ее истории. Возможно, этот анализ поможет нам лучше понять и свою собственную жизнь», — рассказали организаторы.

Модератором дискуссии будет психолог и киноман Любовь Казимир.

Показ состоится 9 ноября в 16:30 на улице Одесской, 48В. Стоимость участия 400 рублей. Необходима предварительная регистрация по ссылке.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 9 ноября покажут и обсудят аниме-хоррор «Идеальная грусть».

Афиша Кино Краснодар отдых Развлечения События

Новости

В Дагестане вертолет с туристами рухнул на частный дом. Четыре человека погибли
«Животные предельно истощены». В станице под Краснодаром обнаружили 20 бесхозных собак с бирками
Жители и КПРФ собирают подписи для отставки мэра Краснодара. Администрация президента уже отказала в отставке активисту
Краснодарцы раскупили большую часть билетов на балет «Щелкунчик» в декабре. Узнали, на какие дни еще есть места
Закончилась еда, опоздали на рейсы. Пассажиры парома Трабзон — Сочи на сутки застряли на борту
Картины на дорожных знаках, уличный фонарь, брейк-данс и русский рок. В Краснодаре пройдет выставка «Знаковая»

Лента новостей

«Бойцовский клуб» по-краснодарски
Сегодня, 11:19
«Бойцовский клуб» по-краснодарски
В спальном районе подростки выбивают друг другу зубы и ломают кости
За десять месяцев 2025 года в Краснодарском крае в ДТП погибли 920 человек
Вчера, 17:02
За десять месяцев 2025 года в Краснодарском крае в ДТП погибли 920 человек
Больше только в Московской области
В России в 2026 году подорожают мобильная связь и интернет
Вчера, 17:04
В России в 2026 году подорожают мобильная связь и интернет

Реклама на сайте