Власти Туапсе не нашли в море нефтяное пятно, которое было видно на спутниковых снимках после атаки БПЛА

Власти Туапсе не подтвердили информацию со спутниковых снимков о разливе нефти в Черном море в районе порта

Предыстория: 2 ноября в Туапсе обломки сбитых БПЛА повредили танкер и нефтеналивной терминал. 4 ноября издание BBC опубликовало спутниковый снимок мазутного пятна, растянувшееся в море примерно на 3,6 км.

Телеграм-канал Sky Eye поделился кадрами из космоса с последствиями разлива нефти в порту Туапсе. На снимке от 2 ноября видно пятно, протянувшееся от причала в юго-западном направлении на 3,8 км. На кадре от 3 ноября — нефтяная пленка, которая, вероятно, распространилась на акваторию площадью около 120 кв. км. 

4 ноября глава Туапсе Сергей Бойко прокомментировал ситуацию в своем телеграм-канале. Он заявил, что сотрудники морпорта обследовали акваторию и не обнаружили пятна нефтепродуктов — информация со спутников не подтвердилась.

При этом, по словам Бойко, специалисты очищают береговую линию между поселками Гизель-Дере и Южным. Они убрали около 300 метров побережья и собрали 2,5 кубометров замазученной гальки.

Как писали Юга.ру, ученые заявили, что после крушения танкеров Черное море стало чище, однако к 2028 году может произойти вторичное загрязнение мазутом.

