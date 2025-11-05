На реконструкцию цирка в Краснодаре потратят 7 млрд рублей. Изначально работы оценивали в 1,7 млрд рублей

В Краснодаре стоимость реконструкции цирка увеличилась больше чем в четыре раза

При этом заместитель руководителя депстроя Кубани Артем Моисеев уточнил, что точную стоимость работ установят только после успешного завершения процесса государственной экспертизы.

5 ноября «РБК Краснодар» сообщил , что реконструкция Краснодарского цирка обойдется примерно в 7,3 млрд рублей. Такие данные приводит департамент строительства региона.

Напомним, сроки окончания реконструкции Краснодарского цирка неоднократно переносили. По последним данным, здание планируют ввести в эксплуатацию в 2029 году.

Изначально на реконструкцию планировали потратить 1,7 млрд рублей.

Макет нового здания Краснодарского цирка и прилегающей территории показали в конце 2024 года. Власти пообещали сохранить мозаику и высадить деревья.

Здание Краснодарского цирка возвели в 1970 году. С того момента его ни разу не реставрировали. В 2013 году объект передали в собственность властям региона, а в 2023-м все-таки закрыли.