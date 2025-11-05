На реконструкцию цирка в Краснодаре потратят 7 млрд рублей. Изначально работы оценивали в 1,7 млрд рублей
В Краснодаре стоимость реконструкции цирка увеличилась больше чем в четыре раза
5 ноября «РБК Краснодар» сообщил, что реконструкция Краснодарского цирка обойдется примерно в 7,3 млрд рублей. Такие данные приводит департамент строительства региона.
При этом заместитель руководителя депстроя Кубани Артем Моисеев уточнил, что точную стоимость работ установят только после успешного завершения процесса государственной экспертизы.
Напомним, сроки окончания реконструкции Краснодарского цирка неоднократно переносили. По последним данным, здание планируют ввести в эксплуатацию в 2029 году.
Изначально на реконструкцию планировали потратить 1,7 млрд рублей.
Макет нового здания Краснодарского цирка и прилегающей территории показали в конце 2024 года. Власти пообещали сохранить мозаику и высадить деревья.
Здание Краснодарского цирка возвели в 1970 году. С того момента его ни разу не реставрировали. В 2013 году объект передали в собственность властям региона, а в 2023-м все-таки закрыли.
