В краснодарском Парке облаков открылось первое кафе. Как его найти и что внутри?
В самой свежей очереди парка «Краснодар» заработало кафе AMAVI. Показываем фото интерьера
3 ноября в Парке облаков открылось кафе AMAVI. Юга.ру побывали в новом заведении.
Кафе находится на холме недалеко от «Кроличьей норы», напротив стеклянной сферы.
Название AMAVI переводится с латинского как «я полюбил». Заведение работает ежедневно с 12:00 до 00:00.
Уже на следующий день после открытия на ресепшн выстроилась живая очередь из желающих пообедать, и места внутри освобождались довольно быстро. Сейчас столики в кафе можно забронировать заранее.
Интерьер передает средиземноморское ощущение простора: высокие потолки и панорамные окна делают пространство легким и воздушным. Зеленые колонны и живые растения дополняют эту картину.
Кухня предлагает гостям классические блюда Средиземноморья. Среди закусок — вителло тоннато, нежное карпаччо из осьминога и артишоки. В меню есть устрицы и салаты с сезонными овощами и морепродуктами. На горячее готовят мидии и креветки, равиоли с разными начинками и картофельные ньокки. Любителям рыбы предлагают сибаса и дораду.
При этом уровень сервиса, продуманное меню и общая концепция скорее напоминают ресторан — в этом убедилось и медиа «Щука».
Последним перед AMAVI новым заведением в парке «Краснодар» стал типрессо-бар «Каппу Ча», который открылся в июле в Японском саду.