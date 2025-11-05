В краснодарском Парке облаков открылось первое кафе. Как его найти и что внутри?

  • Кафе AMAVI в Парке Облаков © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    Кафе AMAVI в Парке Облаков © Фото Марины Солошко, Юга.ру

В самой свежей очереди парка «Краснодар» заработало кафе AMAVI. Показываем фото интерьера

3 ноября в Парке облаков открылось кафе AMAVI. Юга.ру побывали в новом заведении.

Кафе находится на холме недалеко от «Кроличьей норы», напротив стеклянной сферы.

  • Вход в кафе AMAVI в Парке Облаков © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    Вход в кафе AMAVI в Парке Облаков © Фото Марины Солошко, Юга.ру
  • Из окон кафе видна стеклянная сфера © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    Из окон кафе видна стеклянная сфера © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Название AMAVI переводится с латинского как «я полюбил». Заведение работает ежедневно с 12:00 до 00:00.

Уже на следующий день после открытия на ресепшн выстроилась живая очередь из желающих пообедать, и места внутри освобождались довольно быстро. Сейчас столики в кафе можно забронировать заранее.

Интерьер передает средиземноморское ощущение простора: высокие потолки и панорамные окна делают пространство легким и воздушным. Зеленые колонны и живые растения дополняют эту картину.

  • Кафе AMAVI в Парке Облаков © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    Кафе AMAVI в Парке Облаков © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Каштаны, белки и алые клены:

Кухня предлагает гостям классические блюда Средиземноморья. Среди закусок — вителло тоннато, нежное карпаччо из осьминога и артишоки. В меню есть устрицы и салаты с сезонными овощами и морепродуктами. На горячее готовят мидии и креветки, равиоли с разными начинками и картофельные ньокки. Любителям рыбы предлагают сибаса и дораду.

При этом уровень сервиса, продуманное меню и общая концепция скорее напоминают ресторан — в этом убедилось и медиа «Щука».

Последним перед AMAVI новым заведением в парке «Краснодар» стал типрессо-бар «Каппу Ча», который открылся в июле в Японском саду. Смотреть обзор.

