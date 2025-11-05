В самой свежей очереди парка «Краснодар» заработало кафе AMAVI. Показываем фото интерьера

3 ноября в Парке облаков открылось кафе AMAVI. Юга.ру побывали в новом заведении. Кафе находится на холме недалеко от «Кроличьей норы», напротив стеклянной сферы.

Вход в кафе AMAVI в Парке Облаков © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Из окон кафе видна стеклянная сфера © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Название AMAVI переводится с латинского как «я полюбил». Заведение работает ежедневно с 12:00 до 00:00. Уже на следующий день после открытия на ресепшн выстроилась живая очередь из желающих пообедать, и места внутри освобождались довольно быстро. Сейчас столики в кафе можно забронировать заранее.

Интерьер передает средиземноморское ощущение простора: высокие потолки и панорамные окна делают пространство легким и воздушным. Зеленые колонны и живые растения дополняют эту картину.

Кафе AMAVI в Парке Облаков © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Кухня предлагает гостям классические блюда Средиземноморья. Среди закусок — вителло тоннато, нежное карпаччо из осьминога и артишоки. В меню есть устрицы и салаты с сезонными овощами и морепродуктами. На горячее готовят мидии и креветки, равиоли с разными начинками и картофельные ньокки. Любителям рыбы предлагают сибаса и дораду.

При этом уровень сервиса, продуманное меню и общая концепция скорее напоминают ресторан — в этом убедилось и медиа «Щука».