Роспись ваз и зайцев, Хокусай и Кусама – какие мастер-классы и лекции пройдут в ноябре в Японском саду Краснодара

8 ноября, 11:00 — роспись фигурок «лунный карп и небесный заяц» (12+); 8 ноября, 15:00 — изготовление кукол-закладок чиогами-ненгё (14+); 9 ноября, 15:00 — живописный мастер-класс «Момидзи», сезон смены цвета листьев (14+); 15 ноября, 11:00 — лекция с видеофрагментами «Женщины в японской анимации» (14+); 15 ноября, 15:00 — интерактивная лекция «Авторская японская анимация» (14+); 22 ноября, 13:00 — интерактивная лекция «Высокое искусство японских плотников» (14+); 22 ноября, 17:00 — интерактивная лекция «Красота столярного мастерства Японии» (14+); 23 ноября, 11:00 — роспись фигурок «нефритовый заяц» (12+); 23 ноября, 15:00 — роспись вазы «японская слива» (12+); 30 ноября, 13:00 — дискуссия «Кацусика Хокусай: Сотни мгновений одной горы» (12+); 30 ноября, 17:00 — дискуссия «Яёй Кусама: Узоры слияния и поглощения» (16+).

Мастер-классы по росписи и живописи ведет член Союза художников России Анастасия Цветкова. Лекции об аниме — Владислав Балабанов, журналист и лектор сети «Монитор». Соведущими дискуссий о японских художниках и интерактивных лекций о столярах и плотниках выступят Почетный член Академии художеств РФ Валерий Пчелин и его супруга Анна Пчелина.

Все перечисленные мероприятия будут проходить в Доме медитаций Дзадзен-до. Билет на лекцию или мастер-класс дает возможность в день события зайти в Японский сад без очереди. Прочие подробности вы можете узнать на сайте парка «Краснодар».