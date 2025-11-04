Роспись ваз и зайцев, Хокусай и Кусама – какие мастер-классы и лекции пройдут в ноябре в Японском саду Краснодара
Парк «Краснодар» опубликовал расписание культурных мероприятий ноября в Японском саду
На сайте парка «Краснодар» появилось ноябрьское расписание лекций, мастер-классов и дискуссий об искусстве.
8 ноября, 11:00 — роспись фигурок «лунный карп и небесный заяц» (12+);
8 ноября, 15:00 — изготовление кукол-закладок чиогами-ненгё (14+);
9 ноября, 15:00 — живописный мастер-класс «Момидзи», сезон смены цвета листьев (14+);
15 ноября, 11:00 — лекция с видеофрагментами «Женщины в японской анимации» (14+);
15 ноября, 15:00 — интерактивная лекция «Авторская японская анимация» (14+);
22 ноября, 13:00 — интерактивная лекция «Высокое искусство японских плотников» (14+);
22 ноября, 17:00 — интерактивная лекция «Красота столярного мастерства Японии» (14+);
23 ноября, 11:00 — роспись фигурок «нефритовый заяц» (12+);
23 ноября, 15:00 — роспись вазы «японская слива» (12+);
30 ноября, 13:00 — дискуссия «Кацусика Хокусай: Сотни мгновений одной горы» (12+);
30 ноября, 17:00 — дискуссия «Яёй Кусама: Узоры слияния и поглощения» (16+).
Читайте также:
Мастер-классы по росписи и живописи ведет член Союза художников России Анастасия Цветкова. Лекции об аниме — Владислав Балабанов, журналист и лектор сети «Монитор». Соведущими дискуссий о японских художниках и интерактивных лекций о столярах и плотниках выступят Почетный член Академии художеств РФ Валерий Пчелин и его супруга Анна Пчелина.
Все перечисленные мероприятия будут проходить в Доме медитаций Дзадзен-до. Билет на лекцию или мастер-класс дает возможность в день события зайти в Японский сад без очереди. Прочие подробности вы можете узнать на сайте парка «Краснодар».
Ранее Юга писали о том, что парк «Краснодар» может увеличиться почти вдвое по площади и что в его локации под названием «Парк облаков» установили авангардистские скульптуры.