В ЮФО и СКФО сложнее всего платить ипотеку – РИА Новости

Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Краснодарский край, Северная Осетия, Ставропольский край, Ростовская область, Чечня, Южная Осетия, Крым

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Регионы Южного и Северо-Кавказского округов заняли 11 из 14 последних мест во всероссийском рейтинге соотношения зарплат и ипотечных платежей

РИА Новости опубликовали исследование, которое показывает, в каких регионах России сложнее всего платить ипотеку. Авторы опирались на статистику Центробанка РФ и Росстата. Он взяли средний размер платежа по ипотечному кредиту в каждом регионе и поделили его на среднюю по региону чистую зарплату условной семьи (двоих человек).

Если взять всю Россию в целом, то показатели получились такими: семье приходится отдавать 48,8% своей зарплаты, а средний размер ежемесячного платежа составляет 80,8 тысяч рублей.

Из 14 регионов ЮФО и СКФО ниже этой отметки находятся 12. Более того, из 14 последних мест они занимают 11, а Калмыкия находится на дне рейтинга с обескураживающим результатом. Чечня и Ингушетия расположились на противоположном полюсе.

Вот полный список позиций, которые заняли в этом рейтинге регионы Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

3) Республика Ингушетия 28,4% зарплаты (средняя сумма платежа 20,9 тысяч рублей)
4) Чеченская Республика 28,5% (22,1 тыс. руб.)
...
62) Волгоградская область 60,7% (68,9 тыс.руб.)
...
72) Ростовская область 67,3% (78,0 тыс. руб.)
73) Краснодарский край 67,4% (85,1 тыс. руб.)
...
75) Кабардино-Балкарская Республика 69,2% (60,0 тыс. руб.)
76) Ставропольский край 70,1% (74,2 тыс. руб.)
77) Астраханская область 70,2% (80,6 тыс. руб.)
...
79) Карачаево-Черкесская Республика 70,2% (63,4 тыс. руб.)
80) Севастополь 70,7% (77,6 тыс. руб.)
81) Республика Адыгея 76,6% (81,0 тыс. руб.)
82) Республика Крым 80,5% (83,6 тыс. руб.)
83) Республика Дагестан 84,8% (69,7 тыс. руб.)
84) Республика Северная Осетия-Алания 87,3% (77,4 тыс. руб.)
85) Республика Калмыкия 114,8% (105,9 тыс. руб.)

Остается добавить, что возглавляет рейтинг Чукотский автономный округ — 23,5% (82,9 тыс. руб.).

На минушей неделе стало известно, что в нескольких регионах Юга России в новостройках начали устанавливать «умные лифты» и что сотням жителей ЮФО из-за ошибок таможни начислили гигантские суммы за утильсбор.

Банки Жилье Ипотека Кредитование Семья Строительство Финансы Экономика

Новости

В ЮФО и СКФО сложнее всего платить ипотеку – РИА Новости
Перед матчем с «Краснодаром» хулиганы разбили окно в автобусе с футболистами «Спартака»
В центре Краснодара 4 ноября перекроют улицу Гоголя
«Краснодар» выиграл у «Спартака» и продолжает лидировать в футбольном чемпионате
В кинотеатре Краснодара целую неделю будут показывать аниме
В Туапсе обломки дрона упали на танкер и нефтеналивной терминал

Лента новостей

Дьявол из тыквы
31 октября, 13:45
Дьявол из тыквы
Почему в России сначала полюбили Хэллоуин, а теперь за него грозят штрафами и меняют на Тыквенный Спас
«Благоустройство превратилось в синоним варварства»
30 октября, 12:40
«Благоустройство превратилось в синоним варварства»
Почему в Краснодаре все так плохо с озеленением
Мазут никуда не исчез, а федеральная помощь — да
30 октября, 18:30
Мазут никуда не исчез, а федеральная помощь — да
Крик о помощи с Черного моря

Реклама на сайте