В ЮФО и СКФО сложнее всего платить ипотеку – РИА Новости

Регионы Южного и Северо-Кавказского округов заняли 11 из 14 последних мест во всероссийском рейтинге соотношения зарплат и ипотечных платежей

РИА Новости опубликовали исследование, которое показывает, в каких регионах России сложнее всего платить ипотеку. Авторы опирались на статистику Центробанка РФ и Росстата. Он взяли средний размер платежа по ипотечному кредиту в каждом регионе и поделили его на среднюю по региону чистую зарплату условной семьи (двоих человек).

Если взять всю Россию в целом, то показатели получились такими: семье приходится отдавать 48,8% своей зарплаты, а средний размер ежемесячного платежа составляет 80,8 тысяч рублей.

Из 14 регионов ЮФО и СКФО ниже этой отметки находятся 12. Более того, из 14 последних мест они занимают 11, а Калмыкия находится на дне рейтинга с обескураживающим результатом. Чечня и Ингушетия расположились на противоположном полюсе.

Вот полный список позиций, которые заняли в этом рейтинге регионы Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

3) Республика Ингушетия 28,4% зарплаты (средняя сумма платежа 20,9 тысяч рублей)

4) Чеченская Республика 28,5% (22,1 тыс. руб.)

...

62) Волгоградская область 60,7% (68,9 тыс.руб.)

...

72) Ростовская область 67,3% (78,0 тыс. руб.)

73) Краснодарский край 67,4% (85,1 тыс. руб.)

...

75) Кабардино-Балкарская Республика 69,2% (60,0 тыс. руб.)

76) Ставропольский край 70,1% (74,2 тыс. руб.)

77) Астраханская область 70,2% (80,6 тыс. руб.)

...

79) Карачаево-Черкесская Республика 70,2% (63,4 тыс. руб.)

80) Севастополь 70,7% (77,6 тыс. руб.)

81) Республика Адыгея 76,6% (81,0 тыс. руб.)

82) Республика Крым 80,5% (83,6 тыс. руб.)

83) Республика Дагестан 84,8% (69,7 тыс. руб.)

84) Республика Северная Осетия-Алания 87,3% (77,4 тыс. руб.)

85) Республика Калмыкия 114,8% (105,9 тыс. руб.)

Остается добавить, что возглавляет рейтинг Чукотский автономный округ — 23,5% (82,9 тыс. руб.).