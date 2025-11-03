Перед матчем с «Краснодаром» хулиганы разбили окно в автобусе с футболистами «Спартака»

Неизвестные напали на автобус, который 2 ноября вез футболистов «Спартака» на матч с «Краснодаром»

«Никто из футболистов, к счастью, не пострадал. Мы уведомили делегата [матча] о произошедшем», — говорится в сообщении.

Как сообщает телеграм-канал «У Кузьмича|Спартак», кто-то разбил «неизвестным предметом» стекло автобуса, который вез спартаковских футболистов на матч.

Для тех, кого удивила надпись «Краснодар» на автобусе со спартаковцами, поясним, что транспорт для доставки команды гостей из отеля на стадион и обратно, как правило, предоставляет принимающая сторона.

По данным «Ъ-Кубань», полиция Краснодара приняла заявление о нападении на автобус.

«Материал зарегистрирован в отделе полиции Центрального округа. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, изучают записи с камер видеонаблюдения и устанавливают личность злоумышленника. По результатам проверки будет принято законное процессуальное решение», — приводит «Ъ-Кубань» ответ пресс-службы главного управления МВД РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, «Краснодар» в итоге выиграл у «Спартака» со счетом 2:1 и продолжает лидировать в чемпионате России.