Перед матчем с «Краснодаром» хулиганы разбили окно в автобусе с футболистами «Спартака»
Неизвестные напали на автобус, который 2 ноября вез футболистов «Спартака» на матч с «Краснодаром»
Неприятный инцидент предшествовал футбольному матчу, в котором 2 ноября «Краснодар» принимал московский «Спартак».
Как сообщает телеграм-канал «У Кузьмича|Спартак», кто-то разбил «неизвестным предметом» стекло автобуса, который вез спартаковских футболистов на матч.
«Никто из футболистов, к счастью, не пострадал. Мы уведомили делегата [матча] о произошедшем», — говорится в сообщении.
Для тех, кого удивила надпись «Краснодар» на автобусе со спартаковцами, поясним, что транспорт для доставки команды гостей из отеля на стадион и обратно, как правило, предоставляет принимающая сторона.
По данным «Ъ-Кубань», полиция Краснодара приняла заявление о нападении на автобус.
«Материал зарегистрирован в отделе полиции Центрального округа. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, изучают записи с камер видеонаблюдения и устанавливают личность злоумышленника. По результатам проверки будет принято законное процессуальное решение», — приводит «Ъ-Кубань» ответ пресс-службы главного управления МВД РФ по Краснодарскому краю.
Напомним, «Краснодар» в итоге выиграл у «Спартака» со счетом 2:1 и продолжает лидировать в чемпионате России.