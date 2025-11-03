Перед матчем с «Краснодаром» хулиганы разбили окно в автобусе с футболистами «Спартака»

Краснодарский край

Распечатать

  • В этом автобусе 2 ноября 2025 г. футболисты «Спартака» приехали на матч с «Краснодаром» © Скриншот публикации в телеграм-канале «У Кузьмича|Спартак», T.me/ykuzmicha
    В этом автобусе 2 ноября 2025 г. футболисты «Спартака» приехали на матч с «Краснодаром» © Скриншот публикации в телеграм-канале «У Кузьмича|Спартак», T.me/ykuzmicha

Неизвестные напали на автобус, который 2 ноября вез футболистов «Спартака» на матч с «Краснодаром»

Неприятный инцидент предшествовал футбольному матчу, в котором 2 ноября «Краснодар» принимал московский «Спартак».

Как сообщает телеграм-канал «У Кузьмича|Спартак», кто-то разбил «неизвестным предметом» стекло автобуса, который вез спартаковских футболистов на матч.

«Никто из футболистов, к счастью, не пострадал. Мы уведомили делегата [матча] о произошедшем», — говорится в сообщении.

Для тех, кого удивила надпись «Краснодар» на автобусе со спартаковцами, поясним, что транспорт для доставки команды гостей из отеля на стадион и обратно, как правило, предоставляет принимающая сторона.

По данным «Ъ-Кубань», полиция Краснодара приняла заявление о нападении на автобус.

«Материал зарегистрирован в отделе полиции Центрального округа. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, изучают записи с камер видеонаблюдения и устанавливают личность злоумышленника. По результатам проверки будет принято законное процессуальное решение», — приводит «Ъ-Кубань» ответ пресс-службы главного управления МВД РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, «Краснодар» в итоге выиграл у «Спартака» со счетом 2:1 и продолжает лидировать в чемпионате России.

Происшествия Развлечения Спорт ФК «Краснодар» ФК «Спартак» Футбол Хулиганство

Новости

Перед матчем с «Краснодаром» хулиганы разбили окно в автобусе с футболистами «Спартака»
В центре Краснодара 4 ноября перекроют улицу Гоголя
«Краснодар» выиграл у «Спартака» и продолжает лидировать в футбольном чемпионате
В кинотеатре Краснодара целую неделю будут показывать аниме
В Туапсе обломки дрона упали на танкер и нефтеналивной терминал
«Привет, Сидни. Соскучилась по мне?» Вышел трейлер нового «Крика»

Лента новостей

Дьявол из тыквы
31 октября, 13:45
Дьявол из тыквы
Почему в России сначала полюбили Хэллоуин, а теперь за него грозят штрафами и меняют на Тыквенный Спас
«Благоустройство превратилось в синоним варварства»
30 октября, 12:40
«Благоустройство превратилось в синоним варварства»
Почему в Краснодаре все так плохо с озеленением
Мазут никуда не исчез, а федеральная помощь — да
30 октября, 18:30
Мазут никуда не исчез, а федеральная помощь — да
Крик о помощи с Черного моря

Реклама на сайте