«Краснодар» выиграл у «Спартака» и продолжает лидировать в футбольном чемпионате

Уже на 10-й минуте матча нападающий краснодарцев Джон Кордоба головой забил мяч в ворота соперника после навеса Эдуарда Сперцяна, однако судья зафиксировал офсайд и гол отменил.

Но вскоре — на 18-й минуте — полузащитник «Краснодара» Александр Черников забил уже по всем правилам, 1:0.

На 88-й минуте Кордоба получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Форвард «Спартака» Ливай Гарсия на 90-й минуте один гол отыграл, а еще две минуты спустя удаление за две желтых карточки получил еще один игрок «Краснодара», полузащитник Дуглас Аугусто. Тем не менее, хозяевам удалось удержать победный счет.

Набрав 32 очка после 14 туров, ФК «Краснодар» продолжает оставаться единоличным лидером чемпионата. На втором месте с 30 очками — ЦСКА, который 31 октября выиграл у «Пари НН» 2:0, на третьем — «Зенит», у которого стало 29 очков после победы 2:0 над «Локомотивом».

Следующий матч «быки» проведут 9 ноября в Калининграде, против «Балтики», которая в этом сезоне достаточно неожиданно идет в группе лидеров — на четвертом месте.