В Сочи ограничили движение на площади Зимнего театра в связи с проведением марафона

Из-за проведения «Сочи Марафона» ограничено движение по площади Зимнего театра до 4 ноября. Перекрывать будут и другие центральные улицы

28 октября пресс-служба администрации Сочи сообщила, что в связи с подготовкой к «Сочи Марафону», который состоится 2 и 3 ноября и пройдет по центральным улицам курорта, вводятся ограничения движения автомобилей.

С 28 октября перекрыто движение на площади Зимнего театра — там расположится стартовый городок. Ограничения будут действовать до 20:00 4 ноября. Водители смогут объехать территорию со стороны сквера «Фитофантазия».

Также 2 ноября с 8:00 до 10:30 движение будет ограничено: