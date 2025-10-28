В Сочи ограничили движение на площади Зимнего театра в связи с проведением марафона
Из-за проведения «Сочи Марафона» ограничено движение по площади Зимнего театра до 4 ноября. Перекрывать будут и другие центральные улицы
28 октября пресс-служба администрации Сочи сообщила, что в связи с подготовкой к «Сочи Марафону», который состоится 2 и 3 ноября и пройдет по центральным улицам курорта, вводятся ограничения движения автомобилей.
С 28 октября перекрыто движение на площади Зимнего театра — там расположится стартовый городок. Ограничения будут действовать до 20:00 4 ноября. Водители смогут объехать территорию со стороны сквера «Фитофантазия».
Также 2 ноября с 8:00 до 10:30 движение будет ограничено:
- на участке от улицы Театральной, 2 по улице Орджоникидзе от дома № 27 до пересечения с улицей Соколова;
- по улице Театральной, 9 до пересечения с Курортным проспектом.
3 ноября с 4:00 до 15:00 движение будет перекрыто по улицам Несебрской, Конституции СССР, Парковой, Воровского, Курортному проспекту, Соколова, Орджоникидзе, Москвина, Егорова, Горького, Черноморской, Театральной, Войкова, Кооперативной, Поярко. Также будут изменены маршруты общественного транспорта.
Власти рекомендовали гостям и жителям Сочи учесть корректировки и заранее планировать поездки.
«Сочи Марафон» — массовый забег, который проводится ежегодно с 2016 года. В этом году в нем примут участие более шести тысяч человек из 477 городов России и других стран. Среди дистанций — марафон, полумарафон, 10 и 5 километров. Также в программе десткие забеги и дисциплина «северная ходьба» (пешая прогулка с использованием специальных палок, напоминающих лыжные).
Как писали Юга.ру, с 28 октября в Краснодаре на улице Карасунской — от Красноармейской до Рашпилевской — ограничат движение транспорта.