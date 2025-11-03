На Авито Авто теперь можно продать автомобиль в трейд-ин

Платформа Авито Авто анонсировала запуск функции трейд-ин внутри сервисов Аукцион и Селект. Решение позволяет владельцам машин не просто продать, а обменять свой автомобиль на другой, пройдя практически весь процесс сделки в цифровом пространстве. Для дилеров же это новый эффективный канал для привлечения покупателей и пополнения автопарка.

Актуальность сервиса подтверждается рыночной статистикой — интерес к программам обмена стабильно растет. Согласно данным Автохаба, в сентябре 2025 года около 45% автомобилей на складах дилеров поступили именно по трейд-ин. Исследование Авито Авто за 2024 год показало, что 41% частных продавцов рассматривали возможность обмена. Новый функционал создает единый и удобный сценарий для обеих сторон сделки.

Инструмент работает в двух существующих сервисах Авито Авто — Аукционе и Селекте. Первый обеспечивает быструю и выгодную продажу: владелец получает несколько предложений от дилеров в течение двух часов после подачи заявки. Второй помогает с покупкой: персональный менеджер подбирает варианты, организует экспертный осмотр и помогает с оформлением сделки.