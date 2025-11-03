На Авито Авто теперь можно продать автомобиль в трейд-ин

Вся Россия

Распечатать

  • © Фото freepik, ru.freepik.com
    © Фото freepik, ru.freepik.com

3 ноября на Авито стартует большая распродажа «Хватамба» со скидками до 90%

Платформа Авито Авто анонсировала запуск функции трейд-ин внутри сервисов Аукцион и Селект. Решение позволяет владельцам машин не просто продать, а обменять свой автомобиль на другой, пройдя практически весь процесс сделки в цифровом пространстве. Для дилеров же это новый эффективный канал для привлечения покупателей и пополнения автопарка.

Актуальность сервиса подтверждается рыночной статистикой — интерес к программам обмена стабильно растет. Согласно данным Автохаба, в сентябре 2025 года около 45% автомобилей на складах дилеров поступили именно по трейд-ин. Исследование Авито Авто за 2024 год показало, что 41% частных продавцов рассматривали возможность обмена. Новый функционал создает единый и удобный сценарий для обеих сторон сделки.

Инструмент работает в двух существующих сервисах Авито Авто — Аукционе и Селекте. Первый обеспечивает быструю и выгодную продажу: владелец получает несколько предложений от дилеров в течение двух часов после подачи заявки. Второй помогает с покупкой: персональный менеджер подбирает варианты, организует экспертный осмотр и помогает с оформлением сделки.

«Галочка, беру?»:

Уже есть первый успешный опыт. В Казани пользователь обменял свой Kia Rio 2016 года на Kia Sportage 2020 года выпуска.

Принцип работы для клиента:

  • Через Аукцион. Подавая заявку на продажу, автовладелец отмечает опцию «трейд-ин» и описывает желаемый автомобиль (марка, модель, бюджет, тип). В ответ в течение двух часов приходят персонализированные предложения от дилеров с указанием суммы доплаты. Если ни один вариант не устроит, от сделки можно отказаться без обязательств.
  • Через Селект. При выборе понравившегося автомобиля у дилера пользователь сразу видит, какую сумму ему нужно будет доплатить с учетом стоимости текущей машины. На всех этапах — от подбора до оформления — его сопровождает персональный менеджер.

Для обеспечения качества сервис имеет ряд ограничений:

  • Транспорт: легковые автомобили и легкий коммерческий транспорт.
  • Параметры: возраст до 20 лет, пробег не более 250 тыс. км.
  • История: исключаются автомобили из каршеринга и с аварийной историей.
  • География: пилотный запуск проходит в семи регионах (Москва, Санкт-Петербург, Московская, Ленинградская, Самарская, Свердловская области, Татарстан) при участии 12 дилерских центров. Компания планирует расширять географию и число партнеров.

«Переход автомобильного рынка в цифровую среду является устойчивым и долгосрочным трендом. Запуск инструмента трейд-ин на платформе — важный этап в развитии современных цифровых решений, направленных на упрощение и ускорение процесса сделки для всех участников. Раньше, чтобы сменить свой автомобиль на другой — новый или с пробегом, — владельцам нужно было или сначала продать машину и потом выбирать авто на замену, или же самостоятельно сравнить предложения дилеров по трейд-ину. Сегодня это можно сделать значительно быстрее и удобнее, в одном месте, используя возможности платформы Авито Авто. Для дилеров новые инструменты открывают дополнительные возможности развития онлайн-продаж и расширения каналов формирования автомобильного стока с пробегом», — прокомментировал директор направления «Автомобили с пробегом» в Авито Андрей Ковалев. 



Читайте также: «Это был целый мир, а теперь его забирают». Репортаж с закрывшегося блошиного рынка на Путевой в Краснодаре.

Авито Интернет Торговля Цены

Новости

В центре Краснодара 4 ноября перекроют улицу Гоголя
«Краснодар» выиграл у «Спартака» и продолжает лидировать в футбольном чемпионате
В кинотеатре Краснодара целую неделю будут показывать аниме
В Туапсе обломки дрона упали на танкер и нефтеналивной терминал
«Привет, Сидни. Соскучилась по мне?» Вышел трейлер нового «Крика»
В Курганинске двенадцатилетнему Косте Ткаченко необходимо дорогостоящее лечение. Как помочь мальчику?

Лента новостей

Дьявол из тыквы
31 октября, 13:45
Дьявол из тыквы
Почему в России сначала полюбили Хэллоуин, а теперь за него грозят штрафами и меняют на Тыквенный Спас
«Благоустройство превратилось в синоним варварства»
30 октября, 12:40
«Благоустройство превратилось в синоним варварства»
Почему в Краснодаре все так плохо с озеленением
Мазут никуда не исчез, а федеральная помощь — да
30 октября, 18:30
Мазут никуда не исчез, а федеральная помощь — да
Крик о помощи с Черного моря

Реклама на сайте