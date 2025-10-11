Вышел трейлер сериала «Рыцарь Семи Королевств» — приквела «Игры престолов»

Кадр из трейлера к сериалу «Рыцарь Семи Королевств» © Скриншот видео с Rutube-канала «Meloryash»

В сети появился первый трейлер очередного сериала из вселенной «Игры престолов» (18+)

Канал HBO представил первый трейлер сериала «Рыцарь Семи Королевств». Его создали по мотивам одноименной книги Джорджа Мартина. Это второй после «Дома дракона» спин-офф «Игры престолов». Действие происходит за 100 лет до событий культовой саги.

Главный герой проекта — рыцарь Дункан Высокий. Он попадает в череду заговоров и политических интриг. Его оруженосец — 10-летний Эйгон Таргариен. Сценаристом и исполнительным продюсером стал сам автор романов Джордж Мартин. Премьера сериала состоится 18 января на HBO. В 2022 году стартовал «Дом Дракона» о вражде внутри клана Таргариенов. Действие развернулось за 200 лет до событий основного сериала.