Вышел трейлер сериала «Рыцарь Семи Королевств» — приквела «Игры престолов»
В сети появился первый трейлер очередного сериала из вселенной «Игры престолов» (18+)
Канал HBO представил первый трейлер сериала «Рыцарь Семи Королевств». Его создали по мотивам одноименной книги Джорджа Мартина.
Это второй после «Дома дракона» спин-офф «Игры престолов». Действие происходит за 100 лет до событий культовой саги.
Главный герой проекта — рыцарь Дункан Высокий. Он попадает в череду заговоров и политических интриг. Его оруженосец — 10-летний Эйгон Таргариен.
Сценаристом и исполнительным продюсером стал сам автор романов Джордж Мартин. Премьера сериала состоится 18 января на HBO.
В 2022 году стартовал «Дом Дракона» о вражде внутри клана Таргариенов. Действие развернулось за 200 лет до событий основного сериала.
