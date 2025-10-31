В Краснодаре за 56 млн рублей отреставрировали фасад музея Фелицына. Работы длились год

В Краснодаре отреставрировали фасад Краснодарского музея имени Фелицына. Зданию больше 120 лет

Изначальная цена контракта составляла 29,7 млн рублей. Позже стало известно, что стоимость увеличилась до 56 млн рублей.

31 октября губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил в своем телеграм-канале, что в Краснодаре завершили реставрацию фасада музея имени Фелицына. Подрядчик обновил фасады и воссоздал столярные изделия, провел антигрибковую защиту поверхностей, облицевал балконную плиту.

Зданию по улице Гимназической, 67 больше 120 лет. Оно состоит из двух строений и имеет охранный статус как памятник архитектуры начала XX века.

Изначально в здании располагались «Гранд-Отель» Екатерины Губкиной и дом купцов Богарсуковых. Музей разместился в нем только в 1961 году.

Его филиалы работают в Анапе, Тимашевске, Темрюке и станице Тамань. Также в структуру входят Литературный музей Кубани (улица Постовая, 39) и Мемориальный музей-квартира композитора Григория Пономаренко (улица Красная, 204).