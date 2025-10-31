В Краснодаре за 56 млн рублей отреставрировали фасад музея Фелицына. Работы длились год

Краснодарский край

  • Фасад Краснодарского музея имени Фелицына © Скриншот фото из телеграм-канала Вениамина Кондратьева
    Фасад Краснодарского музея имени Фелицына © Скриншот фото из телеграм-канала Вениамина Кондратьева

В Краснодаре отреставрировали фасад Краснодарского музея имени Фелицына. Зданию больше 120 лет

31 октября губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил в своем телеграм-канале, что в Краснодаре завершили реставрацию фасада музея имени Фелицына. Подрядчик обновил фасады и воссоздал столярные изделия, провел антигрибковую защиту поверхностей, облицевал балконную плиту.

Изначальная цена контракта составляла 29,7 млн рублей. Позже стало известно, что стоимость увеличилась до 56 млн рублей.

«Кошмар музейщика»:

Зданию по улице Гимназической, 67 больше 120 лет. Оно состоит из двух строений и имеет охранный статус как памятник архитектуры начала XX века.

Изначально в здании располагались «Гранд-Отель» Екатерины Губкиной и дом купцов Богарсуковых. Музей разместился в нем только в 1961 году.

Его филиалы работают в Анапе, Тимашевске, Темрюке и станице Тамань. Также в структуру входят Литературный музей Кубани (улица Постовая, 39) и Мемориальный музей-квартира композитора Григория Пономаренко (улица Красная, 204).

Как писали Юга.ру, в Краснодаре за 58,5 млн рублей ремонтируют Новый театр кукол. Работы закончат в октябре 2026 года.

