Студия Артемия Лебедева разработала логотип и фирменный стиль курорта «Эльбрус»

Кабардино-Балкария

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  • Логотип курорта «Эльбрус» © Изображение предоставлено пресс-службой Кавказ.рф
    Логотип курорта «Эльбрус» © Изображение предоставлено пресс-службой Кавказ.рф

Курорт «Эльбрус» представил новый шрифт и логотип

Как рассказали в компании, Артемий Лебедев с командой посещали курорт, чтобы проникнуться атмосферой. Дизайнеры поднялись на высоту 4 тыс. метров, встречались со спасателями, общались с представителями местного бизнеса и изучали окрестности. На создание логотипа ушло 95 дней.

«Для «Эльбруса» был разработан собственный шрифт. Благодаря узкому начертанию шрифтовой части логотип стремится ввысь, к облакам. Неизменная толщина штриха подчеркивает суровый, но невероятно притягательный дух курорта, а разноуровневые горизонтальные элементы напоминают склоны», — рассказали в пресс-службе Кавказ.рф.

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Логотипом курорта стал знак, напоминающий букву Э. В композиции угадываются вершины горы и ледоруб. Логотип может меняться аналогично погоде в горах — легкий снегопад сменяется пургой.

Монохромное изображение можно расположить на ярком фоне, делать разные цветовые акценты.

«На динамичных паттернах маленькие человечки сливаются со стихией, смело и упорно двигаясь к поставленной цели», — комментирует новый стиль пресс-служба компании.

  • Логотип курорта «Эльбрус» © Изображение предоставлено пресс-службой Кавказ.рф
    Логотип курорта «Эльбрус» © Изображение предоставлено пресс-службой Кавказ.рф

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