В Краснодаре пройдет крупнейшая конференция по продвижению сайтов в поисковых системах

В Краснодаре проведут конференцию для SEO-специалистов, маркетологов, бренд-менеджеров и владельцев бизнеса

В Краснодаре 15 ноября состоится конференция South SEO Conf. Мероприятие будет интересно SEO-специалистам, маркетологам, бренд-менеджерам и владельцам бизнеса.

«На сцене будут только практики. В программе — ценные кейсы и подходы, которые можно применять в своих проектах. Все ради решения реальных задач», — рассказали организаторы.

Конференция начнется 15 ноября в 13:00 на улице Калинина, 291 (арт-центр «Бронзовая лошадь»). Билет стоит 5 тыс. рублей и включает напитки и закуски. Подробности уточняйте у организаторов.