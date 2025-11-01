В Краснодаре пройдет крупнейшая конференция по продвижению сайтов в поисковых системах
В Краснодаре проведут конференцию для SEO-специалистов, маркетологов, бренд-менеджеров и владельцев бизнеса
В Краснодаре 15 ноября состоится конференция South SEO Conf. Мероприятие будет интересно SEO-специалистам, маркетологам, бренд-менеджерам и владельцам бизнеса.
Участников ждут доклады, digital-стендап и афтерпати. Среди заявленных спикеров: Михаил Шакин, Никита Долгих (Zdravcity), Виталий Чамин (Mitup), Сергей Седаков (Impromo), Сергей Бурлуцкий («Вебпрактик»), Владимир Мальцев (Digital Strategy).
Как продавать на маркетплейсах и не разориться?:
«На сцене будут только практики. В программе — ценные кейсы и подходы, которые можно применять в своих проектах. Все ради решения реальных задач», — рассказали организаторы.
Конференция начнется 15 ноября в 13:00 на улице Калинина, 291 (арт-центр «Бронзовая лошадь»). Билет стоит 5 тыс. рублей и включает напитки и закуски. Подробности уточняйте у организаторов.
Как писали Юга.ру, креативный директор агентства Ruport Николай Андреев выпустил книгу о внутренних демонах, поисках смысла и человеческой психике.