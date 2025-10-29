В Краснодаре появились камеры, фиксирующие телефонные разговоры за рулем и непристегнутый ремень. Где они находятся?
В Краснодаре и крае с 1 ноября заработают новые камеры, которые будут следить за водителями без ремней безопасности и с телефоном за рулем
26 октября пресс-служба администрации Краснодарского края сообщила, что в регионе обновят дорожные комплексы фотовидеофиксации. Какие нарушения они будут фиксировать
- превышение скорости (штраф от 750 рублей);
- нарушение разметки (штраф 750 рублей);
- проезд на запрещающий сигнал светофора (штраф 1500 рублей);
- использование мобильного телефона за рулем (штраф 1500 рублей);
- непристегнутые ремни безопасности (штраф 1500 рублей);
- включенные габаритные огни (штраф 500 рублей).
Начальник отдела пропаганды БДД и взаимодействия со СМИ Госавтоинспекции Кубани Ирина Заватская рассказала изданию «Комсомольская Правда-Кубань», что штрафы за нарушения будут суммироваться.
«Если под комплекс водитель попал с непристегнутым ремнем и разговаривал по телефону, ему придет сразу два взыскания. Все нарушения придется оплачивать разными счетами. За раз могут прийти все пять с одного адреса», — отметила она.
Читайте также:
По данным заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Алексея Смаглюка, до конца 2025 года на дорогах установят около 400 новых комплексов. На данный момент из них смонтировали 30 — все они находятся в Краснодаре.
Издание «Комсомольская Правда-Кубань» перечислило пересечения улиц, на которых разместили комплексы:
- Гоголя и Октябрьской;
- Красной и Гаврилова;
- Северной и Янковского;
- Янковского и Горького;
- Зиповской и Ростовского шоссе;
- Красной и Калинина;
- Солнечной и Ростовского шоссе;
- Российской и Тепличной;
- Российской и Пригородной;
- Сормовской и Симферопольской;
- Красной и Бабушкина;
- Красных Партизан и Азовской;
- Красной и Мира.
Как писали Юга.ру, в 2025 году Краснодар вошел в топ городов, где проще всего обходиться без машины.