В Краснодаре появились камеры, фиксирующие телефонные разговоры за рулем и непристегнутый ремень. Где они находятся?

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру
    © Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру

В Краснодаре и крае с 1 ноября заработают новые камеры, которые будут следить за водителями без ремней безопасности и с телефоном за рулем

26 октября пресс-служба администрации Краснодарского края сообщила, что в регионе обновят дорожные комплексы фотовидеофиксации. Какие нарушения они будут фиксировать

  • превышение скорости (штраф от 750 рублей);
  • нарушение разметки (штраф 750 рублей);
  • проезд на запрещающий сигнал светофора (штраф 1500 рублей);
  • использование мобильного телефона за рулем (штраф 1500 рублей);
  • непристегнутые ремни безопасности (штраф 1500 рублей);
  • включенные габаритные огни (штраф 500 рублей). 

Начальник отдела пропаганды БДД и взаимодействия со СМИ Госавтоинспекции Кубани Ирина Заватская рассказала изданию «Комсомольская Правда-Кубань», что штрафы за нарушения будут суммироваться. 

«Если под комплекс водитель попал с непристегнутым ремнем и разговаривал по телефону, ему придет сразу два взыскания. Все нарушения придется оплачивать разными счетами. За раз могут прийти все пять с одного адреса», — отметила она. 

Читайте также:

По данным заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Алексея Смаглюка, до конца 2025 года на дорогах установят около 400 новых комплексов. На данный момент из них смонтировали 30 все они находятся в Краснодаре. 

Издание «Комсомольская Правда-Кубань» перечислило пересечения улиц, на которых разместили комплексы:

  • Гоголя и Октябрьской;
  • Красной и Гаврилова;
  • Северной и Янковского;
  • Янковского и Горького;
  • Зиповской и Ростовского шоссе;
  • Красной и Калинина;
  • Солнечной и Ростовского шоссе;
  • Российской и Тепличной;
  • Российской и Пригородной;
  • Сормовской и Симферопольской;
  • Красной и Бабушкина;
  • Красных Партизан и Азовской;
  • Красной и Мира. 

Как писали Юга.ру, в 2025 году Краснодар вошел в топ городов, где проще всего обходиться без машины.

Автомобили Безопасность Город Дороги Краснодар

Новости

Депутат Госдумы предложил вернуться к идее построить метро в Краснодаре и Ростове-на-Дону
«Кошмар музейщика». Краснодарцы раскритиковали открывшейся после ремонта Выставочный зал
В Горячем Ключе на сутки отключат воду. Подвозить ресурс жителям не будут
Армянская авиакомпания запустила рейсы в Ереван из Краснодара. Сколько стоит билет?
В Молодежном театре Краснодара пройдет «Ночь искусств». Программу посвятили Чехову
В ноябре жители Краснодарского края смогут увидеть суперлуние года и звездопад Леониды

Лента новостей

Реклама на сайте