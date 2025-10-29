В Краснодаре появились камеры, фиксирующие телефонные разговоры за рулем и непристегнутый ремень. Где они находятся?

В Краснодаре и крае с 1 ноября заработают новые камеры, которые будут следить за водителями без ремней безопасности и с телефоном за рулем

26 октября пресс-служба администрации Краснодарского края сообщила, что в регионе обновят дорожные комплексы фотовидеофиксации. Какие нарушения они будут фиксировать превышение скорости (штраф от 750 рублей);

нарушение разметки (штраф 750 рублей);

проезд на запрещающий сигнал светофора (штраф 1500 рублей);

использование мобильного телефона за рулем (штраф 1500 рублей);

непристегнутые ремни безопасности (штраф 1500 рублей);

включенные габаритные огни (штраф 500 рублей). Начальник отдела пропаганды БДД и взаимодействия со СМИ Госавтоинспекции Кубани Ирина Заватская рассказала изданию «Комсомольская Правда-Кубань», что штрафы за нарушения будут суммироваться. «Если под комплекс водитель попал с непристегнутым ремнем и разговаривал по телефону, ему придет сразу два взыскания. Все нарушения придется оплачивать разными счетами. За раз могут прийти все пять с одного адреса», — отметила она.

По данным заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Алексея Смаглюка, до конца 2025 года на дорогах установят около 400 новых комплексов. На данный момент из них смонтировали 30 — все они находятся в Краснодаре. Издание «Комсомольская Правда-Кубань» перечислило пересечения улиц, на которых разместили комплексы: Гоголя и Октябрьской;

Красной и Гаврилова;

Северной и Янковского;

Янковского и Горького;

Зиповской и Ростовского шоссе;

Красной и Калинина;

Солнечной и Ростовского шоссе;

Российской и Тепличной;

Российской и Пригородной;

Сормовской и Симферопольской;

Красной и Бабушкина;

Красных Партизан и Азовской;

Красной и Мира.