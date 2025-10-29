В Краснодаре включили бесплатный Wi-Fi в салонах МТС. Узнали адреса

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото freepik, ru.freepik.com
    © Фото freepik, ru.freepik.com

МТС раздает бесплатный Wi-Fi в своих салонах связи по всему Краснодарскому краю. Интернет доступен абонентам любых операторов

Как сообщила пресс-служба МТС, сеть уже работает в 15 городах региона. Подключиться к ней могут абоненты любых операторов через безопасную авторизацию.

Больше всего точек доступа в Краснодаре — бесплатный Wi-Fi работает в салонах с высокой проходимостью почти в каждом микрорайоне. Также сеть работает во всех крупных городах края.

До конца ноября компания планирует увеличить число точек с бесплатным Wi-Fi до более чем 70. Вычислить такой салон можно по специальной вывеске на двери.

Адреса салонов МТС с бесплатным Wi-Fi в Краснодаре:

  • ул. Уральская, д. 98/11;
  • ул. им. 40-летия Победы, д. 34;
  • ул. Уральская, д. 79/1;
  • ул. Кубанская Набережная, д. 25;
  • ул. им. Валерия Гассия, д. 2А;
  • ул. им. Буденного, д. 142;
  • ул. Зиповская, д. 17/ ул. Московская, д. 54;
  • ул. им. 40-летия Победы, д. 71А;
  • ул. Гимназическая, д. 61;
  • ул. им. Игнатова, д. 16/1.

Адреса салонов МТС с бесплатным Wi-Fi в районах края:

  • Славянск-на-Кубани, ул Ковтюха, д. 17;
  • Тихорецк, ул Подвойского, д. 84А;
  • Анапа, ул Крымская, д. 182Д;
  • Анапа, ул Краснозелёных, д. 6;
  • Анапа, ул Крымская, д. 88;
  • Анапа, Крымская /Краснозеленных, д. 171/9;
  • Брюховецкая, Ленина/Октябрьская, д. 10;
  • Выселки, ул Ленина, д. 45;
  • Армавир, ул Кирова, д. 53;
  • Армавир, ул Розы Люксембург, д. 158;
  • Геленджик, ул Грибоедова, д. 15;
  • Геленджик, ул Островского, д. 15;
  • Новороссийск, ул Бирюзова, д. 3;
  • Новороссийск, ш Анапское, д. 12;
  • Новороссийск, пр-кт Ленина, д. 4;
  • Новороссийск, ул Куникова, д. 9;
  • Новороссийск, ул Видова, д. 12;
  • Динская, ул Чапаева, д. 116/2;
  • Ейск, ул К.Либкнехта, д. 48;
  • Ейск, ул Янышева, д. 20;
  • Кореновск, пер Эстрадный, д. 8;
  • Крымск, ул Синева, д. 9;
  • Славянск-на-Кубани, ул Юных Коммунаров, д. 69;
  • Темрюк, ул Чернышевского, д. 26.

«Максимальные» блокировки. Почему в Краснодарском крае отключают мобильный интернет:

«Это логично, чтобы в локациях, где мы продвигаем цифровые технологии, был общий свободный доступ к интернету. Мы стремимся, чтобы в наших салонах посетители чувствовали себя в настоящей цифровой среде. У нас можно тестировать продукты и услуги, либо в случае необходимости просто воспользоваться возможностью выйти в сеть», — рассказал директор МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый.

Ранее департамент транспорта Краснодара рассказал, как оплатить парковку без мобильного интернета и можно ли ее сделать бесплатной.

Интернет Мобильная связь МТС общество Связь Телеком

Новости

Рейс парома Трабзон — Сочи снова перенесли. На этот раз из-за шторма
Депутат Госдумы предложил вернуться к идее построить метро в Краснодаре и Ростове-на-Дону
«Кошмар музейщика». Краснодарцы раскритиковали открывшейся после ремонта Выставочный зал
В Горячем Ключе на сутки отключат воду. Подвозить ресурс жителям не будут
Армянская авиакомпания запустила рейсы в Ереван из Краснодара. Сколько стоит билет?
В Молодежном театре Краснодара пройдет «Ночь искусств». Программу посвятили Чехову

Лента новостей

Реклама на сайте