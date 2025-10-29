В Краснодаре включили бесплатный Wi-Fi в салонах МТС. Узнали адреса

МТС раздает бесплатный Wi-Fi в своих салонах связи по всему Краснодарскому краю. Интернет доступен абонентам любых операторов

Как сообщила пресс-служба МТС, сеть уже работает в 15 городах региона. Подключиться к ней могут абоненты любых операторов через безопасную авторизацию.

Больше всего точек доступа в Краснодаре — бесплатный Wi-Fi работает в салонах с высокой проходимостью почти в каждом микрорайоне. Также сеть работает во всех крупных городах края.