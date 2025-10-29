В Краснодаре включили бесплатный Wi-Fi в салонах МТС. Узнали адреса
МТС раздает бесплатный Wi-Fi в своих салонах связи по всему Краснодарскому краю. Интернет доступен абонентам любых операторов
Как сообщила пресс-служба МТС, сеть уже работает в 15 городах региона. Подключиться к ней могут абоненты любых операторов через безопасную авторизацию.
Больше всего точек доступа в Краснодаре — бесплатный Wi-Fi работает в салонах с высокой проходимостью почти в каждом микрорайоне. Также сеть работает во всех крупных городах края.
До конца ноября компания планирует увеличить число точек с бесплатным Wi-Fi до более чем 70. Вычислить такой салон можно по специальной вывеске на двери.
Адреса салонов МТС с бесплатным Wi-Fi в Краснодаре:
- ул. Уральская, д. 98/11;
- ул. им. 40-летия Победы, д. 34;
- ул. Уральская, д. 79/1;
- ул. Кубанская Набережная, д. 25;
- ул. им. Валерия Гассия, д. 2А;
- ул. им. Буденного, д. 142;
- ул. Зиповская, д. 17/ ул. Московская, д. 54;
- ул. им. 40-летия Победы, д. 71А;
- ул. Гимназическая, д. 61;
- ул. им. Игнатова, д. 16/1.
Адреса салонов МТС с бесплатным Wi-Fi в районах края:
- Славянск-на-Кубани, ул Ковтюха, д. 17;
- Тихорецк, ул Подвойского, д. 84А;
- Анапа, ул Крымская, д. 182Д;
- Анапа, ул Краснозелёных, д. 6;
- Анапа, ул Крымская, д. 88;
- Анапа, Крымская /Краснозеленных, д. 171/9;
- Брюховецкая, Ленина/Октябрьская, д. 10;
- Выселки, ул Ленина, д. 45;
- Армавир, ул Кирова, д. 53;
- Армавир, ул Розы Люксембург, д. 158;
- Геленджик, ул Грибоедова, д. 15;
- Геленджик, ул Островского, д. 15;
- Новороссийск, ул Бирюзова, д. 3;
- Новороссийск, ш Анапское, д. 12;
- Новороссийск, пр-кт Ленина, д. 4;
- Новороссийск, ул Куникова, д. 9;
- Новороссийск, ул Видова, д. 12;
- Динская, ул Чапаева, д. 116/2;
- Ейск, ул К.Либкнехта, д. 48;
- Ейск, ул Янышева, д. 20;
- Кореновск, пер Эстрадный, д. 8;
- Крымск, ул Синева, д. 9;
- Славянск-на-Кубани, ул Юных Коммунаров, д. 69;
- Темрюк, ул Чернышевского, д. 26.
«Это логично, чтобы в локациях, где мы продвигаем цифровые технологии, был общий свободный доступ к интернету. Мы стремимся, чтобы в наших салонах посетители чувствовали себя в настоящей цифровой среде. У нас можно тестировать продукты и услуги, либо в случае необходимости просто воспользоваться возможностью выйти в сеть», — рассказал директор МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый.
