Ужин в ресторане или баре Краснодара в среднем стоит 3,8 тыс. рублей. Чек за год вырос на 12%
В Краснодаре средний чек в заведениях общественного питания в сентябре-октябре составил 3780 рублей, в Ростове-на-Дону — 2450 рублей
28 октября сервис исследования рынка «Чек Индекс» опубликовал данные о тратах жителей городов-миллионников в сетевых и несетвых ресторанах и барах за сентябрь-октябрь 2025 года. Также эксперты сравнили показатели с аналогичным периодом 2024 года.
Так, в Краснодаре средний чек составил 3780 рублей — это на 12% выше, чем прошлогодней осенью.
Напомним, ранее Юга.ру писали, что Краснодарский край в 2025 году вошел в топ-5 регионов страны по тратам в ресторанах и кафе. По данным аналитиков, самый дорогой ужин в Краснодаре обошелся гостям в 3,9 млн рублей.
В Ростове-на-Дону средний чек за сентябрь-октябрь составил 2450 рублей (на 13% выше прошлогоднего), в Москве — 4350 рублей (на 12%). Лидером рейтинга стал Санкт-Петербург — там жители в среднем тратили 5820 рублей (на 18% выше прошлогоднего показателя).
Общий средний чек по стране в сентябре-октябре составил 2920 рублей и вырос на 12% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Эксперты отметили, что россияне чаще выбирали закрытые, комфортные заведения ресторанного формата. В связи с этим выросло количество заказов блюд премиального сегмента. Подъем спроса и продаж более заметен в регионах, там же и выше доля оплаты наличными средствами.
Также изменилось число покупок в заведениях по сравнению с сентябрем-октябрем 2024 года. В Краснодаре оно стало на 5% выше, в Ростове-на-дону — на 4%, в Москве и Санкт-Петербурге — на 2% ниже. Наибольшее повышение показателя отмечается в Нижнем Новгороде — на 10%.
В среднем по стране число покупок выросло на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом за январь-август 2025 года значение было сниженным на 1,5%.
Как писали Юга.ру, в октябре стало известно, что краснодарские мужчины тратят на первом свидании 1100 рублей. Это в три раза меньше, чем в среднем по стране.