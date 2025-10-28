Ужин в ресторане или баре Краснодара в среднем стоит 3,8 тыс. рублей. Чек за год вырос на 12%

В Краснодаре средний чек в заведениях общественного питания в сентябре-октябре составил 3780 рублей, в Ростове-на-Дону — 2450 рублей

28 октября сервис исследования рынка «Чек Индекс» опубликовал данные о тратах жителей городов-миллионников в сетевых и несетвых ресторанах и барах за сентябрь-октябрь 2025 года. Также эксперты сравнили показатели с аналогичным периодом 2024 года.

Так, в Краснодаре средний чек составил 3780 рублей — это на 12% выше, чем прошлогодней осенью.

Напомним, ранее Юга.ру писали, что Краснодарский край в 2025 году вошел в топ-5 регионов страны по тратам в ресторанах и кафе. По данным аналитиков, самый дорогой ужин в Краснодаре обошелся гостям в 3,9 млн рублей.

В Ростове-на-Дону средний чек за сентябрь-октябрь составил 2450 рублей (на 13% выше прошлогоднего), в Москве — 4350 рублей (на 12%). Лидером рейтинга стал Санкт-Петербург — там жители в среднем тратили 5820 рублей (на 18% выше прошлогоднего показателя).

Общий средний чек по стране в сентябре-октябре составил 2920 рублей и вырос на 12% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.