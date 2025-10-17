В кинотеатрах Краснодара вышел хоррор, снятый от лица собаки. Главную роль исполнил ретривер Инди

  • Кадр из трейлера фильма «Глазами пса» © Скриншот видео с Rutube-канала «Кинокомпания Вольга»
    Кадр из трейлера фильма «Глазами пса» © Скриншот видео с Rutube-канала «Кинокомпания Вольга»

В российский прокат вышел фильм «Глазами пса», в котором собаке предстоит сражаться со злом (16+)

16 октября на экраны краснодарских кинотеатров вышла лента «Глазами пса» (оригинальное название — «Хороший мальчик»). Картина представляет собой фильм ужасов, снятый от лица собаки.

По сюжету, преданный пес Инди переезжает со своим хозяином Тоддом в загородный дом, где начинают происходит сверхъествественные события и проявляются зловещие силы. Собаке придется сражаться со злом, чтобы защитить Тодда. 

Режиссером ленты выступил Бен Леонберг, продюсером — Кари Фишер, а главную роль в картине сыграла их собственная собака Инди.

«Думаю, каждый, у кого был питомец, задавался вопросом или даже беспокоился, почему его собака лает на пустоту или смотрит в угол. Мы хотели исследовать это как основную идею и превратить ее в фильм о доме с привидениями», — прокомментировал Леонберг. 

Авторы отказались от использования искусственно созданных изображений и хромакея, чтобы сделать игру пса естественной. Многие сцены снимались с высоты собачьего роста — камера следовала за шагами собаки. Инди — недрессированная собака, поэтому производство фильма заняло 400 дней.

Лента получила положительные оценки критиков и на кинофестивале South by Southwest удостоилась специальной награды — Howl of Fame («Вой славы»). Для этого фильма специально переименовали награду Hall of Fame («Зал славы»).

Картину можно посмотреть в кинотеатрах сетей «Монитор», «Формула кино» и «Каро». 

Как писали Юга.ру, 9 октября в Краснодаре стартовал фестиваль биографического кино.

