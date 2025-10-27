Из аэропорта Краснодара можно улететь в Ташкент. Узнали, сколько стоят билеты
С 26 октября из Краснодара можно улететь в Ташкент авиакомпанией Uzbekistan Airways, с 28 октября — в Наманган
26 октября аэропорт Краснодара принял первый рейс национального авиаперевозчика Узбекистана Uzbekistan Airways из Ташкента. Авиакомпания стала первой из иностранных, которая возобновила полеты в кубанскую столицу после открытия авиагавани.
Самолет Airbus A321neo прибыл в Краснодар в 14:00. Как сообщил «Коммерсант», лайнер встретили водной аркой. На борту находились 118 пассажиров. Обратный рейс в Ташкент также состоялся 26 октября — в 16:50. Из Краснодара улетели 169 пассажиров.
В дальнейшем рейсы будут выполняться три раза в неделю — по средам, пятницам и воскресеньям. Из кубанской столицы самолеты будут вылетать в 10:30, прибытие в Ташкент — в 16:05 (по времени Узбекистана). Время в пути составит 3 часа 35 минут. Стоимость билетов эконом-класса в октябре-ноябре начинается от 14 854 рублей.
Рейсы из Ташкента в Краснодар также будут трижды в неделю по средам, пятницам и воскресеньям. Отправление запланировано на 6:40 (по времени Узбекистана), прибытие — в 9:00 (по московскому времени). Стоимость билета эконом-класса — от 11 558 рублей.
Аэропорт Краснодара перешел на осенне-зимнее расписание:
Также авиакомпания запускает рейсы в Наманган — первый должен состояться 28 октября. Самолеты будут летать дважды в неделю — по вторникам и четвергам. Вылет из Краснодара запланирован на 10:30, прилет в Наманган — на 16:20 (по времени Узбекистана). Время в пути составит 3 часа 50 минут. Стоимость билета эконом-класса в октябре-ноябре — от 13 339 рублей.
Обратные рейсы в Наманган также будут дважды в неделю. Вылет состоится в 6:35, прилет — в 9:00 (по времени Узбекистана). Время в пути — 4 часа 25 минут. Стоимость билета эконом-класса в октябре-ноябре — от 10 233 рублей.
Отметим, что из Краснодара в Узбекистан также можно улететь авиакомпанией «Азимут». С сентября доступны рейсы в Самарканд, а с 10 ноября дважды в неделю будут выполняться полеты и в Ташкент — по понедельникам (вылет в 11:05, прилет в 16:15 по времени Узбекистана) и пятницам (вылет в 13:30, прилет в 18:40 по времени Узбекистана). Стоимость билетов эконом-класса — от 10 640 рублей.
Рейсы из Ташкента в Краснодар также будут выполняться по понедельникам (вылет в 7:10 по времени Узбекистана, прилет в 9:35 по московскому времени) и пятницам (вылет в 8:45 по времени Узбекистана, прилет в 10:35 по московскому времени). Стоимость билетов эконом-класса — от 9563 рублей.
Как писали Юга.ру, с 17 ноября из Краснодара можно будет улететь в Нячанг (Вьетнам), с 26 ноября — на Пхукет (Таиланд).