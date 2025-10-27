Из аэропорта Краснодара можно улететь в Ташкент. Узнали, сколько стоят билеты

С 26 октября из Краснодара можно улететь в Ташкент авиакомпанией Uzbekistan Airways, с 28 октября — в Наманган

26 октября аэропорт Краснодара принял первый рейс национального авиаперевозчика Узбекистана Uzbekistan Airways из Ташкента. Авиакомпания стала первой из иностранных, которая возобновила полеты в кубанскую столицу после открытия авиагавани.

Самолет Airbus A321neo прибыл в Краснодар в 14:00. Как сообщил «Коммерсант», лайнер встретили водной аркой. На борту находились 118 пассажиров. Обратный рейс в Ташкент также состоялся 26 октября — в 16:50. Из Краснодара улетели 169 пассажиров.

В дальнейшем рейсы будут выполняться три раза в неделю — по средам, пятницам и воскресеньям. Из кубанской столицы самолеты будут вылетать в 10:30, прибытие в Ташкент — в 16:05 (по времени Узбекистана). Время в пути составит 3 часа 35 минут. Стоимость билетов эконом-класса в октябре-ноябре начинается от 14 854 рублей.

Рейсы из Ташкента в Краснодар также будут трижды в неделю по средам, пятницам и воскресеньям. Отправление запланировано на 6:40 (по времени Узбекистана), прибытие — в 9:00 (по московскому времени). Стоимость билета эконом-класса — от 11 558 рублей.