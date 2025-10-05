Жители Краснодара каждый день выходят на пикеты против строительства храма в ЮМР
Жители Краснодара продолжают выходить на одиночные пикеты в преддверии общественных обсуждений по строительству храма в Юбилейном микрорайоне
3 октября в Краснодаре прошел одиночный пикет против возведения в Юбилейном микрорайоне очередного храма. Мужчина вышел с плакатом с надписью «Храму нет. Скверу да».
Горожанин стоял возле торгового центра «Пять звезд» в ЮМР. На первых фотографиях он находится один, потом — в сопровождении сотрудника полиции.
4 октября в Юбилейном микрорайоне состоялся другой одиночный пикет. Девушка стояла возле часовни и фонтана с плакатом «ЮМР против четвертого храма. Нам нужен парк в зеленой зоне».
5 октября женщина вышла к мемориалу «Чернобыльцам Кубани» с плакатом «Сохраним зеленую зону ЮМР». По словам жителей района, они собираются устраивать одиночные пикеты каждый день.
Напомним, 29 августа 2024 года стало известно, что на Рождественской набережной в ЮМР может появиться новый храм. Однако жители выступили против, так как не хотят лишиться зеленой зоны.
26 сентября 2025 года на сайте мэрии Краснодара опубликовали постановление о проведении общественных обсуждений по строительству храма в Юбилейном. Они пройдут с 13 по 19 октября.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре в 2026 году разработают проект набережной вдоль реки Кубани в ЮМР.