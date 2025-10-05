Жители Краснодара каждый день выходят на пикеты против строительства храма в ЮМР

Жители Краснодара продолжают выходить на одиночные пикеты в преддверии общественных обсуждений по строительству храма в Юбилейном микрорайоне

Горожанин стоял возле торгового центра «Пять звезд» в ЮМР. На первых фотографиях он находится один, потом — в сопровождении сотрудника полиции.

3 октября в Краснодаре прошел одиночный пикет против возведения в Юбилейном микрорайоне очередного храма. Мужчина вышел с плакатом с надписью «Храму нет. Скверу да».

4 октября в Юбилейном микрорайоне состоялся другой одиночный пикет. Девушка стояла возле часовни и фонтана с плакатом «ЮМР против четвертого храма. Нам нужен парк в зеленой зоне».

5 октября женщина вышла к мемориалу «Чернобыльцам Кубани» с плакатом «Сохраним зеленую зону ЮМР». По словам жителей района, они собираются устраивать одиночные пикеты каждый день.

Напомним, 29 августа 2024 года стало известно, что на Рождественской набережной в ЮМР может появиться новый храм. Однако жители выступили против, так как не хотят лишиться зеленой зоны.

26 сентября 2025 года на сайте мэрии Краснодара опубликовали постановление о проведении общественных обсуждений по строительству храма в Юбилейном. Они пройдут с 13 по 19 октября.