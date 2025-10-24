В Ставропольском крае ввели формат свободного посещения школы во время угрозы атаки БПЛА

Министр образования Ставрополья ввела свободное посещение школ во время угрозы атаки беспилотников. Решение будет оставаться за родителями

23 октября ТАСС сообщил, что в Ставропольском крае ввели формат свободного посещения уроков во время действия угрозы БПЛА. Об этом заявила министр образования края Мария Смагина во время прямой линии в краевом Центре управления регионом.

«Если ранее мы организовывали дистанционный формат обучения, то по поручению [губернатора] Владимира Владимирова и краевого штаба, принято решение о свободном посещении занятий. В основном угрозы поступают ночью, все ждем отмены соответствующего сигнала, не выезжают автобусы, не идут дети в школу», — прокомментировала она. 

Теперь родители детей смогут сами решать, пойдет ли ребенок в школу или нет. Также Смагина отметила, что в случае рисков на определенных территориях жителей будут дополнительно оповещать. 

«Дополнительно точечно будут оповещены школы и родители, что детей, допустим, в данную образовательную организацию вести опасно», — добавила министр. 

Как писали Юга.ру, в октябре после угрозы БПЛА несколько школ в Махачкале перевели на дистанционное обучение.

