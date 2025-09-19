В Краснодаре пройдут субботники, а в Геленджике — «Чистые игры» на пляже. Как принять участие?

Краснодарский край

Распечатать

  • © фото teksomolika, сайт freepik.com
    © фото teksomolika, сайт freepik.com

В разных районах Краснодара состоятся субботники, а на пляже Геленджика пройдет командная уборка с призами и угощениями (0+)

Пресс-служба администрации Краснодара анонсировала на 20 сентября общегородской субботник, приуроченный ко Дню города. Участники будут убирать мусор, удалять граффити со стен и красить архитектурные постройки. 

Адреса проведения субботника в Центральном округе:

  • улица Ростовское Шоссе от (от Зиповской до Ростовского Шоссе, 7/1);
  • улица Щорса (от Северной до Володарского);
  • улица Промышленная (от Щорса до Садовой);
  • сквер «Стасовский»;
  • берег реки Кубань;
  • территория мемориала «Жертвам фашизма»;
  • берег Нижнего Покровского озера;
  • зеленая зона вдоль железной дороги по улице Коммунаров (от автостанции «Краснодар-2» до Офицерской).

В Западном округе:

  • сквер «Береговой»;
  • территория около ДС «Олимп»;
  • сквер «Мариинский»;
  • парк «Рождественский»;
  • улица Красина;
  • сквер 80-летия образования Краснодарского края.

В Карасунском округе:

  • берег реки Кубани (от СНТ «Пчелка» до СНТ «Излучина Кубани»);
  • берег реки Кубани в лесопарке «Краснодарский»;
  • станция «Пашковская», ул. Вокзальная, 6
  • бульвар «Тюляевский»;
  • Сормовский бульвар;
  • сквер Казачьей Славы;
  • территория, прилегающая к озеру Карасун от улицы Селезнева, 104/1 до СОШ №49;
  • сквер «Молодежный»;
  • территория, прилегающая к озеру Карасун, улица Селезнева, 244;
  • лесополоса возле КФХ Емелева
  • берег Краснодарского водохранилища в районе Старокорсунского сельского округа (от улицы Краснопартизанской до Красной и от улицы Украинской до Шевченко);
  • парк им. Митрополита Исидора, улица Дубинская, з/у 86;
  • пос. Лорис.

В Прикубанском округе:

  • улица Александра Покрышкина (от ТК «Деловые Линии» до ЖК «Мозаика»);
  • улица Яна Полуяна, 40;
  • улица Западный Обход (от Даниила Смоляна, 71 к.3 до Снежной);
  • улица Кореновская, 9, 11,13;
  • улица Волгоградская;
  • улица Сусанина, 1;
  • улица Дзержинского, 54 (зеленая зона);
  • территория между проездом Репина, 4А и Репина, 22;
  • пересечение улиц Гастелло и Дзержинского;
  • улица Тополиная аллея (от улицы Тополиная аллея, 2 до Солнечной);
  • пос. Плодородный-2 (спортивная площадка);
  • улица 40-летия Победы (от улицы Героев-Разведчиков до Александровской);
  • улица Лаперуза (от улицы Ратной Славы до Дорожной);
  • пос. Белозёрный, аллея имени Бреуса и сквер «Березовый»;
  • ст. Елизаветинская, сквер «Памяти Героев Великой Отечественной войны» и сквер «Юношеский»;
  • ст. Елизаветинская, район трассы Краснодар — Темрюк;
  • пос. Белозерный, трасса Краснодар-Ейск (от улицы Ейское шоссе, 65 до 2-й Целиноградской).

В Краснодаре пройдет гаражная распродажа:

Также экоцентр «Чистая среда» анонсировал на 20 сентября «Чистые Игры», приуроченные ко Всемирному дню чистоты. Они пройдут в Геленджике.

«Чистые Игры» — это командные соревнования по очистке территорий, где участники ищут артефакты, собирают и разделяют мусор, получая за это баллы. Первые три команды, набравшие наибольшее количество баллов, получают ценные призы, остальные — угощения. 

Для участия необходимо собрать команду из 2-4 человек и зарегистрировать ее на сайте по ссылке. Организация обеспечит волонтеров мешками и перчатками. 

Мероприятие состоится 20 сентября в 11:00 по улице Набережной, 9 на территории пляжа Молодежного парка. Участие бесплатное. 

Как писали Юга.ру, 20 сентября в Краснодаре состоится акция раздельного сбора вторсырья.

Афиша Волонтеры Геленджик Пляжи События Субботник Черное море Экология

Новости

Власти Краснодарского края заявили, что собрали весь мазут со дна Черного моря
В Геленджике летом 2026 года установят фуникулер с кондиционером и панорамными окнами за 100 млн рублей
В Краснодарском крае выходные будут теплыми и безоблачными. Не остыло ли море после шторма?
Минеральные Воды и Железноводск полностью останутся без воды на трое суток
В Краснодаре отложили перекрытие моста по улице Фадеева к аэропорту
В Краснодаре пройдут субботники, а в Геленджике — «Чистые игры» на пляже. Как принять участие?

Лента новостей

«Главное в жизни — служить Отчизне!»
17 сентября, 15:00
«Главное в жизни — служить Отчизне!»
Чему учат на «Разговорах о важном» в детских садах
Красные стены, много воды и многоуровневые ступеньки
Вчера, 15:09
Красные стены, много воды и многоуровневые ступеньки
Как выглядит новая локация «Амфитеатр воды» в парке «Краснодар»
В краснодарском храме установят звонницу из артиллерийских гильз
Вчера, 12:58
В краснодарском храме установят звонницу из артиллерийских гильз
Ее изготовили сотрудники трамвайного управления

Реклама на сайте