В Краснодаре пройдут субботники, а в Геленджике — «Чистые игры» на пляже. Как принять участие?
В разных районах Краснодара состоятся субботники, а на пляже Геленджика пройдет командная уборка с призами и угощениями (0+)
Пресс-служба администрации Краснодара анонсировала на 20 сентября общегородской субботник, приуроченный ко Дню города. Участники будут убирать мусор, удалять граффити со стен и красить архитектурные постройки.
Адреса проведения субботника в Центральном округе:
- улица Ростовское Шоссе от (от Зиповской до Ростовского Шоссе, 7/1);
- улица Щорса (от Северной до Володарского);
- улица Промышленная (от Щорса до Садовой);
- сквер «Стасовский»;
- берег реки Кубань;
- территория мемориала «Жертвам фашизма»;
- берег Нижнего Покровского озера;
- зеленая зона вдоль железной дороги по улице Коммунаров (от автостанции «Краснодар-2» до Офицерской).
В Западном округе:
- сквер «Береговой»;
- территория около ДС «Олимп»;
- сквер «Мариинский»;
- парк «Рождественский»;
- улица Красина;
- сквер 80-летия образования Краснодарского края.
В Карасунском округе:
- берег реки Кубани (от СНТ «Пчелка» до СНТ «Излучина Кубани»);
- берег реки Кубани в лесопарке «Краснодарский»;
- станция «Пашковская», ул. Вокзальная, 6
- бульвар «Тюляевский»;
- Сормовский бульвар;
- сквер Казачьей Славы;
- территория, прилегающая к озеру Карасун от улицы Селезнева, 104/1 до СОШ №49;
- сквер «Молодежный»;
- территория, прилегающая к озеру Карасун, улица Селезнева, 244;
- лесополоса возле КФХ Емелева
- берег Краснодарского водохранилища в районе Старокорсунского сельского округа (от улицы Краснопартизанской до Красной и от улицы Украинской до Шевченко);
- парк им. Митрополита Исидора, улица Дубинская, з/у 86;
- пос. Лорис.
В Прикубанском округе:
- улица Александра Покрышкина (от ТК «Деловые Линии» до ЖК «Мозаика»);
- улица Яна Полуяна, 40;
- улица Западный Обход (от Даниила Смоляна, 71 к.3 до Снежной);
- улица Кореновская, 9, 11,13;
- улица Волгоградская;
- улица Сусанина, 1;
- улица Дзержинского, 54 (зеленая зона);
- территория между проездом Репина, 4А и Репина, 22;
- пересечение улиц Гастелло и Дзержинского;
- улица Тополиная аллея (от улицы Тополиная аллея, 2 до Солнечной);
- пос. Плодородный-2 (спортивная площадка);
- улица 40-летия Победы (от улицы Героев-Разведчиков до Александровской);
- улица Лаперуза (от улицы Ратной Славы до Дорожной);
- пос. Белозёрный, аллея имени Бреуса и сквер «Березовый»;
- ст. Елизаветинская, сквер «Памяти Героев Великой Отечественной войны» и сквер «Юношеский»;
- ст. Елизаветинская, район трассы Краснодар — Темрюк;
- пос. Белозерный, трасса Краснодар-Ейск (от улицы Ейское шоссе, 65 до 2-й Целиноградской).
В Краснодаре пройдет гаражная распродажа:
Также экоцентр «Чистая среда» анонсировал на 20 сентября «Чистые Игры», приуроченные ко Всемирному дню чистоты. Они пройдут в Геленджике.
«Чистые Игры» — это командные соревнования по очистке территорий, где участники ищут артефакты, собирают и разделяют мусор, получая за это баллы. Первые три команды, набравшие наибольшее количество баллов, получают ценные призы, остальные — угощения.
Для участия необходимо собрать команду из 2-4 человек и зарегистрировать ее на сайте по ссылке. Организация обеспечит волонтеров мешками и перчатками.
Мероприятие состоится 20 сентября в 11:00 по улице Набережной, 9 на территории пляжа Молодежного парка. Участие бесплатное.
Как писали Юга.ру, 20 сентября в Краснодаре состоится акция раздельного сбора вторсырья.