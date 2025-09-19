В Краснодаре пройдут субботники, а в Геленджике — «Чистые игры» на пляже. Как принять участие?

В разных районах Краснодара состоятся субботники, а на пляже Геленджика пройдет командная уборка с призами и угощениями (0+)

Пресс-служба администрации Краснодара анонсировала на 20 сентября общегородской субботник, приуроченный ко Дню города. Участники будут убирать мусор, удалять граффити со стен и красить архитектурные постройки.

Также экоцентр «Чистая среда» анонсировал на 20 сентября «Чистые Игры», приуроченные ко Всемирному дню чистоты. Они пройдут в Геленджике.

«Чистые Игры» — это командные соревнования по очистке территорий, где участники ищут артефакты, собирают и разделяют мусор, получая за это баллы. Первые три команды, набравшие наибольшее количество баллов, получают ценные призы, остальные — угощения.

Для участия необходимо собрать команду из 2-4 человек и зарегистрировать ее на сайте по ссылке. Организация обеспечит волонтеров мешками и перчатками.

Мероприятие состоится 20 сентября в 11:00 по улице Набережной, 9 на территории пляжа Молодежного парка. Участие бесплатное.