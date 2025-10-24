В Майкопе третий день не работает мобильный интернет у четырех операторов
Жители Майкопа жалуются на отсутствие мобильного интернета в городе. Его нет несколько дней
24 октября житель Майкопа сообщил редакции Юга.ру, что в городе уже трое суток нет мобильного интернета. Он отсутствует у четырех операторов: МТС, T2, «Билайна» и «Мегафона».
«Сеть есть, звонки работают, мобильный интернет нет. Домашний Wi-Fi работает», — заявил собеседник.
Он отметил, что никто из жителей не знает, с чем связаны ограничения.
«За пределы города выезжаешь, все начинает работать в стабильном режиме», — добавил собеседник.
Привет, «чебурнет»:
Также на отсутствие мобильного интернета жалуются пользователи в соцсетях. 24 октября в комментариях к посту группы «ВКонтакте» «Яблоновский и Новая Адыгея» об ограничении работы интернета жители рассказали о нынешней ситуации:
«У нас 3 день нет интернета от слова совсем, МТС и «Мегафон» включали, а вот «Билайн» вообще не шевелится».
«Тоже интересно узнать, когда?! Интернета нет, у всех паника. Без него жизнь уже не малина»
«Уже второй день как его нет!»
Отметим, что в официальных источниках нет данных об отключении мобильного интернета в Майкопе.
Как писали Юга.ру, 22 октября РКН признал блокировки Telegram и WhatsApp* на юге России.
* — Минюст РФ признал корпорацию Meta экстремистской и запрещенной. Ей принадлежат соцсети Facebook, Instagram и мессенджер WhatsApp.