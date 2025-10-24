В Майкопе третий день не работает мобильный интернет у четырех операторов

Жители Майкопа жалуются на отсутствие мобильного интернета в городе. Его нет несколько дней

Он отметил, что никто из жителей не знает, с чем связаны ограничения.

24 октября житель Майкопа сообщил редакции Юга.ру, что в городе уже трое суток нет мобильного интернета. Он отсутствует у четырех операторов: МТС, T2, «Билайна» и «Мегафона».

Также на отсутствие мобильного интернета жалуются пользователи в соцсетях. 24 октября в комментариях к посту группы «ВКонтакте» «Яблоновский и Новая Адыгея» об ограничении работы интернета жители рассказали о нынешней ситуации:

«У нас 3 день нет интернета от слова совсем, МТС и «Мегафон» включали, а вот «Билайн» вообще не шевелится».

«Тоже интересно узнать, когда?! Интернета нет, у всех паника. Без него жизнь уже не малина»

«Уже второй день как его нет!»

Отметим, что в официальных источниках нет данных об отключении мобильного интернета в Майкопе.