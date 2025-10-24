В Майкопе третий день не работает мобильный интернет у четырех операторов

Адыгея

Распечатать

  • © фото freepik, сайт freepik.com
    © фото freepik, сайт freepik.com

Жители Майкопа жалуются на отсутствие мобильного интернета в городе. Его нет несколько дней

24 октября житель Майкопа сообщил редакции Юга.ру, что в городе уже трое суток нет мобильного интернета. Он отсутствует у четырех операторов: МТС, T2, «Билайна» и «Мегафона».  

«Сеть есть, звонки работают, мобильный интернет нет. Домашний Wi-Fi работает», — заявил собеседник.

Он отметил, что никто из жителей не знает, с чем связаны ограничения. 

«За пределы города выезжаешь, все начинает работать в стабильном режиме», — добавил собеседник. 

Привет, «чебурнет»:

Также на отсутствие мобильного интернета жалуются пользователи в соцсетях. 24 октября в комментариях к посту группы «ВКонтакте» «Яблоновский и Новая Адыгея» об ограничении работы интернета жители рассказали о нынешней ситуации:

«У нас 3 день нет интернета от слова совсем, МТС и «Мегафон» включали, а вот «Билайн» вообще не шевелится».

«Тоже интересно узнать, когда?! Интернета нет, у всех паника. Без него жизнь уже не малина» 

«Уже второй день как его нет!» 

Отметим, что в официальных источниках нет данных об отключении мобильного интернета в Майкопе. 

Как писали Юга.ру, 22 октября РКН признал блокировки Telegram и WhatsApp* на юге России.

* — Минюст РФ признал корпорацию Meta экстремистской и запрещенной. Ей принадлежат соцсети Facebook, Instagram и мессенджер WhatsApp.

Адыгея Интернет Майкоп Связь Технологии

Новости

Дождь, град, сильный ветер и туман. Узнали, какая погода будет в Краснодарском крае в последние выходные октября
В Ставропольском крае ввели формат свободного посещения школы во время угрозы атаки БПЛА
В Майкопе третий день не работает мобильный интернет у четырех операторов
Жители станицы Полтавской пожаловались на «оживший» мусорный полигон. Власти опровергли слухи о его открытии
Парк «Краснодар» может расшириться более чем в два раза — до поселка Плодородного
Почему у берегов Краснодарского края повторно разлился мазут? Собрали мнения экспертов

Лента новостей

Каштаны, белки и алые клены
Сегодня, 13:25
Каштаны, белки и алые клены
Встречаем сезон момидзи в парке «Краснодар»
Привет, «чебурнет»?
Сегодня, 17:00
Привет, «чебурнет»?
Почему в России учащаются сбои Telegram и WhatsApp*, как реагируют пользователи и что ждут эксперты
В Екатеринодаре — пить
Сегодня, 11:00
В Екатеринодаре — пить
Гид по ночной жизни дореволюционной столицы Кубани

Реклама на сайте