В поселке Сукко под Анапой обмелело кипарисовое озеро, а деревья еще не покраснели. Показываем фото

В озере Сукко упал уровень воды, к болотным кипарисам можно подойти ближе. Листва у деревьев покраснеет после ноябрьских праздников

19 октября редактор Юга.ру Мария Журавлева побывала на популярной туристической локации — кипарисовом озере в поселке Сукко недалеко от Анапы.

Озеро сильно обмелело, подойти к кипарисам теперь можно пешком и пройти вокруг ограждения. Напомним, что деревья огородили, так как туристы подходили близко к корням, взбирались на них и даже залезали на ветки. Экологи и активисты неоднократно напоминали, что это вредит деревьям.

Однако заграждения полностью не защищают деревья. Туристы перелазят через деревянные перила и устраивают фотосессии.