В поселке Сукко под Анапой обмелело кипарисовое озеро, а деревья еще не покраснели. Показываем фото
В озере Сукко упал уровень воды, к болотным кипарисам можно подойти ближе. Листва у деревьев покраснеет после ноябрьских праздников
19 октября редактор Юга.ру Мария Журавлева побывала на популярной туристической локации — кипарисовом озере в поселке Сукко недалеко от Анапы.
Озеро сильно обмелело, подойти к кипарисам теперь можно пешком и пройти вокруг ограждения. Напомним, что деревья огородили, так как туристы подходили близко к корням, взбирались на них и даже залезали на ветки. Экологи и активисты неоднократно напоминали, что это вредит деревьям.
Однако заграждения полностью не защищают деревья. Туристы перелазят через деревянные перила и устраивают фотосессии.
Возле взрослых деревьев взошли молодые кипарисы. Вокруг кустиков уложили камни и организовали полив. Предположительно, это те самые саженцы, которые взошли еще в 2020 году после обмеления озера — некоторые семена деревьев тогда попали в почву. Растения дорастили в теплицах и уже окрепшие кустики вернули к «родителям».
В конце октября — начале ноября листья кипарисов начинают краснеть. Это привлекает еще больше туристов, фотографов и блогеров. 19 октября деревья еще были зелеными и лишь местами начали желтеть. При этом обмелевшая часть озера заросла багровыми кустарниками.
Как писали Юга.ру, в Анапе предложили создать прогулочную зону вокруг Кипарисового озера. Люди шутили, что это под силу только Галицкому.