В поселке Сукко под Анапой обмелело кипарисовое озеро, а деревья еще не покраснели. Показываем фото

Краснодарский край

  • Кипарисы в пересохшем озере Сукко в октябре 2025 © Мария Журавлева, Юга.ру
    Кипарисы в пересохшем озере Сукко в октябре 2025 © Мария Журавлева, Юга.ру

В озере Сукко упал уровень воды, к болотным кипарисам можно подойти ближе. Листва у деревьев покраснеет после ноябрьских праздников

19 октября редактор Юга.ру Мария Журавлева побывала на популярной туристической локации — кипарисовом озере в поселке Сукко недалеко от Анапы.

Озеро сильно обмелело, подойти к кипарисам теперь можно пешком и пройти вокруг ограждения. Напомним, что деревья огородили, так как туристы подходили близко к корням, взбирались на них и даже залезали на ветки. Экологи и активисты неоднократно напоминали, что это вредит деревьям. 

Однако заграждения полностью не защищают деревья. Туристы перелазят через деревянные перила и устраивают фотосессии.

  • Туристы фотографируются возле кипарисов в Сукко © Мария Журавлева, Юга.ру
    Туристы фотографируются возле кипарисов в Сукко © Мария Журавлева, Юга.ру
  • © Мария Журавлева, Юга.ру
    © Мария Журавлева, Юга.ру

Возле взрослых деревьев взошли молодые кипарисы. Вокруг кустиков уложили камни и организовали полив. Предположительно, это те самые саженцы, которые взошли еще в 2020 году после обмеления озера — некоторые семена деревьев тогда попали в почву. Растения дорастили в теплицах и уже окрепшие кустики вернули к «родителям».

  • Молодые саженцы кипарисов © Мария Журавлева, Юга.ру
    Молодые саженцы кипарисов © Мария Журавлева, Юга.ру
  • © Мария Журавлева, Юга.ру
    © Мария Журавлева, Юга.ру
  • © Мария Журавлева, Юга.ру
    © Мария Журавлева, Юга.ру

В конце октября — начале ноября листья кипарисов начинают краснеть. Это привлекает еще больше туристов, фотографов и блогеров. 19 октября деревья еще были зелеными и лишь местами начали желтеть. При этом обмелевшая часть озера заросла багровыми кустарниками.

  • © Мария Журавлева, Юга.ру
    © Мария Журавлева, Юга.ру
  • © Мария Журавлева, Юга.ру
    © Мария Журавлева, Юга.ру
  • © Мария Журавлева, Юга.ру
    © Мария Журавлева, Юга.ру
  • © Мария Журавлева, Юга.ру
    © Мария Журавлева, Юга.ру
  • © Мария Журавлева, Юга.ру
    © Мария Журавлева, Юга.ру
  • © Мария Журавлева, Юга.ру
    © Мария Журавлева, Юга.ру

Как писали Юга.ру, в Анапе предложили создать прогулочную зону вокруг Кипарисового озера. Люди шутили, что это под силу только Галицкому.

