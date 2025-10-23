В Азовском море у берегов Краснодарского края впервые за 70 лет нашли краснокнижную рыбу

23 октября пресс-служба Азово-Черноморского филиала «ВНИРО» сообщила , что в Азовском море в районе поселка Кучугуры нашли редкую рыбу. Рыбаки выловили молодого шипа длиной 56 сантиметров и массой 1,2 килограмма. По словам ученых, эта рыба попадалась редко и никогда не имела промыслового значения. Последние достоверные случаи поимки шипа относятся к началу XX века.

«Отсутствие в последующие десятилетия какой-либо информации о состоянии популяции шипа, обитавшей в Азово-Черноморском бассейне, дало основание последующим исследователям рассматривать его как исчезнувший вид», — рассказали специалисты «ВНИРО» («АзНИИРХ»).



Эксперты отметили, что у шипа всегда была низкая естественная численность на протяжении всего его исторического ареала, охватывающего бассейны Черного, Азовского, Каспийского и Аральского морей. Этот вид был представлен тремя экологическими формами.



Шип обитал в Аральском море, но исчез вместе с ним, а в Азово-Черноморском бассейне существовал как пресноводная форма, не выходя за пределы рек. В бассейнах Дона и Кубани встречался редко, а в морских водах появлялся в исключительных случаях.