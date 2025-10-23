В Азовском море у берегов Краснодарского края впервые за 70 лет нашли краснокнижную рыбу

Краснодарский край

  • © Скриншот сайта Азово-Черноморского филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» («АзНИИРХ») https://azniirkh.vniro.ru/content/read/azniirkh-news/95293099-23-10-2025
    © Скриншот сайта Азово-Черноморского филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» («АзНИИРХ») https://azniirkh.vniro.ru/content/read/azniirkh-news/95293099-23-10-2025

В Темрюкском районе рыбаки поймали рыбу, которая не попадалось с начала XX века

23 октября пресс-служба Азово-Черноморского филиала «ВНИРО» сообщила, что в Азовском море в районе поселка Кучугуры нашли редкую рыбу. Рыбаки выловили молодого шипа длиной 56 сантиметров и массой 1,2 килограмма. 

По словам ученых, эта рыба попадалась редко и никогда не имела промыслового значения. Последние достоверные случаи поимки шипа относятся к началу XX века.

В Азовском море появились 12 новых видов рыб:

«Отсутствие в последующие десятилетия какой-либо информации о состоянии популяции шипа, обитавшей в Азово-Черноморском бассейне, дало основание последующим исследователям рассматривать его как исчезнувший вид», — рассказали специалисты «ВНИРО» («АзНИИРХ»).

Эксперты отметили, что у шипа всегда была низкая естественная численность на протяжении всего его исторического ареала, охватывающего бассейны Черного, Азовского, Каспийского и Аральского морей. Этот вид был представлен тремя экологическими формами.

Шип обитал в Аральском море, но исчез вместе с ним, а в Азово-Черноморском бассейне существовал как пресноводная форма, не выходя за пределы рек. В бассейнах Дона и Кубани встречался редко, а в морских водах появлялся в исключительных случаях.

Шип — вид осетровых, включенный в Красную книгу России с присвоением первой категории редкости. Это указывает на его статус «находящегося под угрозой исчезновения».

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае сильно подорожает хамса. Среди причин — высокие цены на топливо и соленость Азовского моря.

