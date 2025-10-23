В Краснодарском крае приняли «закон о тишине». В какие часы нельзя шуметь и какие штрафы?

С 1 марта 2026 года на Кубани вступит в силу новый «закон о тишине»

23 октября пресс-служба ЗСК сообщила , что депутаты в окончательном чтении приняли «закон о тишине» и внесли изменения в статью 3.3 краевого закона «Об административных правонарушениях». Согласно новому закону, шуметь нельзя:

За правонарушения предусмотрены штрафы. Для граждан — от 1 тыс. до 3 тыс. рублей, для должностных лиц — от 3 тыс. до 5 тыс. рублей. Для юрлиц — от 20 тыс. до 30 тыс. рублей. При повторном нарушении — до 5 тыс., 10 тыс. и 100 тыс. рублей соответственно для каждой категории.

В законе отдельно прописано, что к нарушению тишины относится использование громких устройств, в том числе на балконах или подоконниках при открытых окнах, пение, игра на музыкальных инструментах, проведение ремонта или других работ. В список нарушений также попали работы по благоустройству территории, исключение — аварийные или спасательные работы, вывоз мусора и уборка территорий.

«Закон о тишине» вступит в силу с 1 марта 2026 года. Депутатам необходимо заключить дополнительное соглашение между МВД России и Краснодарским краем.

Напомним, что в июле этого года законопроект приняли в первом чтении. Ранее такого документа не существовало, однако в законе «Об административных правонарушениях» было указано, что в регионе нельзя шуметь с 23:00 до 7:00.