Компания из Сочи раскритиковала решение губернатора Кубани об отмене парома в турецкий Трабзон

Предыстория: 16 октября в Сочи прибыл паром из Турции, который ждали почти 15 лет. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выступил против запуска морского сообщения и назвал его «небезопасным и преждевременным». По его словам, инициатор перевозок получил разрешение в Росморречфлоте и отправил судно на российский курорт без согласования с властями.

22 октября редакция SOCHI1.RU получила от гендиректора компании ООО «СВС Шиппинг» (агента парома «Сибридж») Сергея Туркменяна открытое письмо губернатору Кубани с разъяснением своей позиции. В нем сказано, что программа возобновления паромного сообщения разрабатывалась несколько лет. Она полностью согласована с портовыми службами и государственными контрольными органами МПП в морском порту Сочи, Министерством транспорта РФ, администрацией курорта, УФСБ по Краснодарскому края, ФСО РФ, представительством МИД РФ в Сочи, но ее реализация откладывалась сначала из-за коронавируса, а потом «в связи с политической обстановкой».

По словам Туркменяна, все разрешения на рейсы получены, а регистрация линии утверждена Росморречфлотом до 31 декабря 2027 года. Также компания получила уведомление Минтранса РФ, подтверждающее согласие на реализацию программы.

В письме уточняется, что заявка на прибытие технического рейса в Сочи была подана заранее — 14 октября — и никах возражений от портовых служб не поступило. В связи с этим 15 октября паром вышел из порта Трабзона и утром 16 октября лег в дрейф в нейтральных водах на траверсе порта Сочи в ожидании дальнейших распоряжений властей.



Туркменян заявил, что по плану паром начнет свою работу по расписанию (дважды в неделю — по понедельникам и четвергам) и исключительно с пассажирами, что отвечает требованиям безопасности в нынешних условиях в МПП в морском порту Сочи.



«Паромное сообщение откроет новый логистический маршрут, в условиях санкционных ограничений нашей страны (в соответствии с рекомендациями президента России), позволит расширить номенклатуру туристических услуг Сочи. Даст дополнительный импульс деловой активности в данной сфере и города в целом, возобновит деловой и культурный обмен, что позволит восстановить добрососедские отношения двух регионов. Создаст новые рабочие места и дополнительные налоговые поступления в бюджет города, а государственные учреждения в порту Сочи будут получать дополнительные доходы за счет обслуживания судна, для восполнения государственных расходов при строительстве Круизной гавани порта Сочи», — сказано в открытом письме Кондратьеву.

Туркменян добавил, что возобновление паромного сообщения поддержали жители города, общественные организации и предприниматели.



Напомним, что о запуске парома между Сочи и Турцией говорили еще в 2023 году. Его обещали восстановить впервые за 15 лет, но сроки постоянно откладывали. Предполагалось, что паром будет круглогодично перевозить до 450 человек и 220 автомобилей.

Последний регулярный рейс между Сочи и Турцией проходил в 2011 году. С 1993 по 2011 год на этом маршруте работали до пяти пассажирских судов.