Сочи и турецкий Трабзон свяжут паромом. Билеты — от 6 до 35 тысяч рублей

В середине декабря между Сочи и турецким Трабзоном хотят возобновить круглогодичное морское сообщение

23 ноября «Российская газета» сообщила, что между Сочи и Трабзоном (Турция) впервые за 13 лет планируют возобновить морское сообщение. Паром Sea Вridge рассчитан на перевозку почти 450 пассажиров и 220 легковых автомобилей. Он будет работать круглогодично.



Сейчас судно пришвартовано на берегу Турции. Оттуда оно будет выходить в 21:00 и прибывать в 9:00 следующего дня. Время в пути составит от 10 до 12 часов. Паром будет курсировать по понедельникам и четвергам.

Директор по направлению развития морской транспортной инфраструктуры Черноморского Союза промышленников и предпринимателей Сергей Туркменян рассказал, что на борту будут работать кафе, дискобар, магазин беспошлинной торговли, детские зоны и компьютерный игровой зал.



«Стоимость билета — от 6 тыс. рублей за сидячее место, от 20 тыс. в каюте и 30-35 тыс. за автомобиль в зависимости от размера транспортного средства. Для сравнения: из морпорта Новороссийска в турецкий Зонгулдак морская перевозка легковушки обойдется в 150 тыс. рублей. Причем пассажир не может находиться на этом судне, так как оно грузовое», — отметил Туркменян.

Судно построили в 1974 году в Италии и раньше оно называлось «Лампедуза». На борту находятся 112 кают на 360 пассажиров и 93 сидячих места. По морской классификации это девятипалубное судно, из которых три палубы технические.



Это судно всепогодное и может выходить в море в шести-семибалльный шторм, но для комфорта пассажиров поездки ограничены пятью баллами.

Паром хотели запустить из Имеретинского морского порта, но его исключили из международного состава. Точная дата запуска из морпорта Сочи неизвестна. Билетов в продаже пока нет.