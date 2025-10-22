В Краснодарском крае произошли сбои мессенджера Max и крупного сервиса доставки

Краснодарский край, Вся Россия

  • Мессенджер Max, веб-версия © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
У жителей Краснодарского края не работает приложение Max, а в Краснодаре произошел массовый сбой у сервиса доставки

22 октября сайт «Сбой.рф» сообщил о сбоях в работе российского мессенджера Max. На портале зафиксировано 25% жалоб из Краснодарского края. На втором месте Москвы и 17%, следом идет Ростовская область и Ставрополье — по 9%.

По данным сайта, незначительные сбои произошли и в других городах.

Мессенджер Max:

«Ъ-Кубань» сообщило, что сбой временный и произошел из-за технической неисправности или аварии. При этом издание ссылается на специалистов, но не сообщает, каких именно.

Также о сбоях редакции Юга.ру сообщили курьеры одного из крупных сервисов доставки в Краснодаре. В районе 12:00 официальное приложение перестало загружать заказы и информацию по ним — сбой продолжался около 15 минут. При этом остальной интернет на их устройствах функционировал без нареканий. В рабочем чате курьеров началась небольшая паника: сбой оказался массовым.

Как писали Юга.ру, РКН признал блокировки Telegram и WhatsApp* на юге России. Мессенджеры не работают вторые сутки.

* — Минюст РФ признал корпорацию Meta экстремистской и запрещенной. Ей принадлежат соцсети Facebook, Instagram и мессенджер WhatsApp.

Интернет Краснодар Мобильная связь Связь

