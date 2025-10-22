В Краснодарском крае произошли сбои мессенджера Max и крупного сервиса доставки

У жителей Краснодарского края не работает приложение Max, а в Краснодаре произошел массовый сбой у сервиса доставки

22 октября сайт «Сбой.рф» сообщил о сбоях в работе российского мессенджера Max. На портале зафиксировано 25% жалоб из Краснодарского края. На втором месте Москвы и 17%, следом идет Ростовская область и Ставрополье — по 9%.

По данным сайта, незначительные сбои произошли и в других городах.