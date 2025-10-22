Карта «120 дней на максимум» Уралсиба возглавила рейтинг кредиток с длинным грейсом

Продукт «120 дней на максимум» банка Уралсиб возглавил рейтинг кредитных карт с длинным беспроцентным периодом

Рейтинг подготовил портал Банки.ру. Аналитики рассмотрели предложения российских банков из топ-30 по активам (на сентябрь 2025 года), обслуживающих физлиц. В исследовании участвовали универсальные кредитки «Мир» с условиями на 8 октября 2025 года.

В рейтинговой таблице карты ранжировались по сумме баллов. При составлении исследования эксперты учли:

  • длительность беспроцентного периода;
  • операции, на которые распространяется грейс-период;
  • стоимость выпуска и обслуживания карты;
  • наличие доставки;
  • возможность оформления на Банки.ру.

Читайте также:

«120 дней на максимум» — флагманская карта Уралсиба с льготным периодом кредитования до 120 дней, бесплатным обслуживанием и снятием наличных без комиссии. Также по ней доступен кешбэк до 30% за покупки у партнеров. 

Карту можно заказать онлайн по одному документу и получить курьерской доставкой. Либо оформить цифровую карту, получив ее в день заявки после подписания документов.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Условия кредитования по карте «120 дней на максимум» опубликованы на сайте банка. Узнать подробности о кредитках можно по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или в ближайших отделениях Уралсиба.

Как писали Юга.ру, кредит Уралсиба вошел в топ-3 рейтинга лучших займов для пенсионеров.

