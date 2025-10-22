Карта «120 дней на максимум» Уралсиба возглавила рейтинг кредиток с длинным грейсом

Рейтинг подготовил портал Банки.ру. Аналитики рассмотрели предложения российских банков из топ-30 по активам (на сентябрь 2025 года), обслуживающих физлиц. В исследовании участвовали универсальные кредитки «Мир» с условиями на 8 октября 2025 года. В рейтинговой таблице карты ранжировались по сумме баллов. При составлении исследования эксперты учли:

«120 дней на максимум» — флагманская карта Уралсиба с льготным периодом кредитования до 120 дней, бесплатным обслуживанием и снятием наличных без комиссии. Также по ней доступен кешбэк до 30% за покупки у партнеров.

Карту можно заказать онлайн по одному документу и получить курьерской доставкой. Либо оформить цифровую карту, получив ее в день заявки после подписания документов.