В Краснодарском крае произошел третий сбой Telegram за сутки. Мессенджер не работает только в южных регионах

Утром 22 октября в Краснодаре вновь перестал работать Telegram. Проблема такая же, как и днем ранее: не загружается веб-версия сервиса, а также приложение при использовании Wi-Fi, однако с мобильным интернетом сбоев нет. Пользователи также сообщают, что им приходится использовать VPN-сервисы.

По данным сайта Сбой.рф, 43% жалоб на проблемы Telegram приходится на Краснодарский край, на Ростовскую область — 16%, на Ставропольский край — 10%, Волгоградскую область — 8%.



Сайт Downdetector фиксирует жалобы из Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской области, Кабардино-Балкарии и Адыгеи.