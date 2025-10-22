В Краснодарском крае произошел третий сбой Telegram за сутки. Мессенджер не работает только в южных регионах
В Краснодарском крае утром 22 октября вновь зафиксировали сбои в работе Telegram и WhatsApp*
Утром 22 октября в Краснодаре вновь перестал работать Telegram. Проблема такая же, как и днем ранее: не загружается веб-версия сервиса, а также приложение при использовании Wi-Fi, однако с мобильным интернетом сбоев нет. Пользователи также сообщают, что им приходится использовать VPN-сервисы.
По данным сайта Сбой.рф, 43% жалоб на проблемы Telegram приходится на Краснодарский край, на Ростовскую область — 16%, на Ставропольский край — 10%, Волгоградскую область — 8%.
Сайт Downdetector фиксирует жалобы из Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской области, Кабардино-Балкарии и Адыгеи.
СМИ сообщают, что в России снова заработали звонки в Telegram:
Проблемы также наблюдаются в работе приложения WhatsApp*. На сайте Сбой.рф на сбои больше всего жалуются жители Краснодарского и Ставропольского краев и Ростовской области. В других регионах процент жалоб незначительный.
Напомним, что сбои в работе мессенджеров начались 21 октября около 13:00, они повторились поздно вечером того же дня и утром 22 октября. Как и вчера, о причинах не сообщается.
* — Минюст РФ признал корпорацию Meta экстремистской и запрещенной. Ей принадлежат соцсети Facebook, Instagram и мессенджер WhatsApp.