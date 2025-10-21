СМИ сообщают, что в России снова заработали звонки в Telegram. Проверили, так ли это
У россиян 21 октября неожиданно заработали звонки Telegram. Ранее в работе мессенджера произошел сбой
21 октября телеграм-канал о гаджетах и технологиях iGuides сообщил, что в России вновь стали доступны голосовые и видеозвонки в мессенджере Telegram. О возобновлении функции пользователи пишут в соцсетях.
Сотрудники Юга.ру решили проверить, работают ли звонки в Telegram. Функция действительно восстановилась, однако не у всех. Она корректно работает, если операторы связи обоих абонентов совпадают. На телефонах с оператором «Мегафон» соединение прошло и связь была стабильной, однако при звонке с «Билайна» на «Мегафон» связи не было.
Роскомнадзор и Telegram официальных комментариев о возобновлении функции звонков на момент публикации не давали.
Напомним, в начале августа у российских пользователей возникли проблемы со звонками в WhatsApp* и Telegram. 13 августа Роскомнадзор официально подтвердил, что в России введено «частичное ограничение» на совершение голосовых и видеозвонков через эти мессенджеры. Ведомство объяснило свои действия необходимостью борьбы с мошенниками.
Как писали Юга.ру, в России начали блокировать интернет и смс на иностранных сим-картах. Звонки еще работают.
* — Минюст РФ признал корпорацию Meta экстремистской и запрещенной. Ей принадлежат соцсети Facebook, Instagram и мессенджер WhatsApp.