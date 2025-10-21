СМИ сообщают, что в России снова заработали звонки в Telegram. Проверили, так ли это

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  • © Фото Robin Worrall, Unsplash.com
    © Фото Robin Worrall, Unsplash.com

У россиян 21 октября неожиданно заработали звонки Telegram. Ранее в работе мессенджера произошел сбой

21 октября телеграм-канал о гаджетах и технологиях iGuides сообщил, что в России вновь стали доступны голосовые и видеозвонки в мессенджере Telegram. О возобновлении функции пользователи пишут в соцсетях.

Сотрудники Юга.ру решили проверить, работают ли звонки в Telegram. Функция действительно восстановилась, однако не у всех. Она корректно работает, если операторы связи обоих абонентов совпадают. На телефонах с оператором «Мегафон» соединение прошло и связь была стабильной, однако при звонке с «Билайна» на «Мегафон» связи не было.

Читайте также:

Роскомнадзор и Telegram официальных комментариев о возобновлении функции звонков на момент публикации не давали.

Напомним, в начале августа у российских пользователей возникли проблемы со звонками в WhatsApp* и Telegram. 13 августа Роскомнадзор официально подтвердил, что в России введено «частичное ограничение» на совершение голосовых и видеозвонков через эти мессенджеры. Ведомство объяснило свои действия необходимостью борьбы с мошенниками.

Как писали Юга.ру, в России начали блокировать интернет и смс на иностранных сим-картах. Звонки еще работают.

* — Минюст РФ признал корпорацию Meta экстремистской и запрещенной. Ей принадлежат соцсети Facebook, Instagram и мессенджер WhatsApp.

Telegram Интернет Роскомнадзор Связь

Новости

СМИ сообщают, что в России снова заработали звонки в Telegram. Проверили, так ли это
В ветклиниках Сочи началась бесплатная вакцинация от бешенства. Где привить питомца?
На Кубани в конце октября прогнозируют потепление. Воздух прогреется до 25 °C
В Краснодаре на месте завода «Чайка» начали строить аквапарк за 14 млрд рублей
«Спасибо Сергею Николаевичу». В центре Краснодара вновь установят новогоднюю иллюминацию
Жители Краснодарского края пожаловались на сбой Telegram и WhatsApp*

Лента новостей

800 тыс. учеников и учителей уже поучаствовали в «Школе питания»
Сегодня, 15:55
800 тыс. учеников и учителей уже поучаствовали в «Школе питания»
В новом сезоне к ЗОЖ-урокам присоединятся детсады и колледжи
Слово анархиста
17 октября, 16:20
Слово анархиста
Как Екатеринодар захлестнула волна политических убийств и экспроприаций
Французский сад эмоций на Кубани
Вчера, 12:27
Французский сад эмоций на Кубани
В парке «Краснодар» установили новые скульптуры в виде голов

Реклама на сайте