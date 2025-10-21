СМИ сообщают, что в России снова заработали звонки в Telegram. Проверили, так ли это

21 октября телеграм-канал о гаджетах и технологиях iGuides сообщил, что в России вновь стали доступны голосовые и видеозвонки в мессенджере Telegram. О возобновлении функции пользователи пишут в соцсетях.

Сотрудники Юга.ру решили проверить, работают ли звонки в Telegram. Функция действительно восстановилась, однако не у всех. Она корректно работает, если операторы связи обоих абонентов совпадают. На телефонах с оператором «Мегафон» соединение прошло и связь была стабильной, однако при звонке с «Билайна» на «Мегафон» связи не было.