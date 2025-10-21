В ветклиниках Сочи началась бесплатная вакцинация от бешенства. Где привить питомца?

21 октября телеграм-канал «МЦУ Сочи» сообщил, что в ветеринарных учреждениях курорта проводят бесплатную вакцинацию против бешенства.



«Бешенство — смертельно опасное заболевание для животных и людей. Даже домашние питомцы могут заразиться. Лекарства от бешенства не существует — только профилактика. Ежегодная вакцинация обязательна для всех собак и кошек», — сказано в сообщении.