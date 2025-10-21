В ветклиниках Сочи началась бесплатная вакцинация от бешенства. Где привить питомца?

Краснодарский край

  • © Елена Синеок, ЮГА.ру
    © Елена Синеок, ЮГА.ру

В государственных ветеринарных лечебницах Сочи проводится бесплатная вакцинация против бешенства

21 октября телеграм-канал «МЦУ Сочи» сообщил, что в ветеринарных учреждениях курорта проводят бесплатную вакцинацию против бешенства.

«Бешенство — смертельно опасное заболевание для животных и людей. Даже домашние питомцы могут заразиться. Лекарства от бешенства не существует — только профилактика. Ежегодная вакцинация обязательна для всех собак и кошек», — сказано в сообщении.

В сети появилась информация, что в Краснодаре дефицит вакцин от бешенства:

Привить питомца можно по адресам:

  • Адлерский район, улица Энергетиков, 1. телефон: 240-21-02, с 8:00 до 16:00.
  • Центральный район, улица Пластунская, 78, телефон: 268-36-42, с 8:00 до 20:00.
  • Лазаревский район, улица Калараша, 155, телефон: 270-80-05, время приема с 8:00 до 16:00.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре до 31 октября будут отлавливать бездомных собак.

