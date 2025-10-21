В ветклиниках Сочи началась бесплатная вакцинация от бешенства. Где привить питомца?
В государственных ветеринарных лечебницах Сочи проводится бесплатная вакцинация против бешенства
21 октября телеграм-канал «МЦУ Сочи» сообщил, что в ветеринарных учреждениях курорта проводят бесплатную вакцинацию против бешенства.
«Бешенство — смертельно опасное заболевание для животных и людей. Даже домашние питомцы могут заразиться. Лекарства от бешенства не существует — только профилактика. Ежегодная вакцинация обязательна для всех собак и кошек», — сказано в сообщении.
В сети появилась информация, что в Краснодаре дефицит вакцин от бешенства:
Привить питомца можно по адресам:
Как писали Юга.ру, в Краснодаре до 31 октября будут отлавливать бездомных собак.
Сегодня, 15:55800 тыс. учеников и учителей уже поучаствовали в «Школе питания»
В новом сезоне к ЗОЖ-урокам присоединятся детсады и колледжи
17 октября, 16:20Слово анархиста
Как Екатеринодар захлестнула волна политических убийств и экспроприаций
Вчера, 12:27Французский сад эмоций на Кубани
В парке «Краснодар» установили новые скульптуры в виде голов