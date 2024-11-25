В сети появилась информация, что в Краснодаре дефицит вакцин от бешенства. Узнали, так ли это

Евгения укусила бездомная кошка, на руке осталась серьезная рана. Мужчина обратился в медучреждение, но там ему не смогли поставить прививку от бешенства из-за отсутствия вакцины и отправили в другую клинику.

По словам Евгения, он обзвонил многие частные клиники и аптеки города, но ему нигде не помогли.

Журналистка Юга.ру смогла дозвониться только в два медучреждения. В травматологическом пункте городской больницы №1 и клинике «Екатерининская» подтвердили информацию об отсутствии у них вакцины от бешенства.

От Министерства здравоохранения Краснодарского края не удалось оперативно получить комментарий о ситуации с прививкой в регионе.

В Краснодаре не впервые наблюдается дефицит вакцины от бешенства. Юга.ру неоднократно рассказывали о том, что пострадавшим отказывают в прививках.

Бешенство — инфекционное заболевание, очень опасное для человека. Вирус поражает нервную систему и в том числе головной мозг, вызывая необратимые и смертельные нарушения. Симптомы: повышение температуры, покалывание вокруг раны, слабость, головная боль, чувствительность к яркому свету и звукам, слюнотечение, сложности с глотанием, икота, тошнота, рвота, приступы агрессии, тревожность, раздражительность, бессонница.



Бешенством можно заразиться при контакте со слюной больного животного, причём не обязательно через укус. Животное может просто лизнуть рану на коже и таким образом перенести болезнь.

Как писали Юга.ру, в 2024 году в аптеках Кубани средняя цена одной упаковки лекарственного препарата выросла на 25% и составила 376,5 рублей.