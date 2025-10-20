Жители Новороссийска вновь пожаловались на резкий запах из-за слива нечистот. Проблему пытаются решить семь лет

Краснодарский край

Жители Новороссийска рассказали, что около их домов регулярно сливают канализацию

19 октября жители ЖК «Парковый» в Новороссийске сообщили телеграм-каналу «Осторожно, новости», что на улицу Парковую через день сливают канализационные воды. Из-за этого люди дышат нечистотами.

«Я вчера там шла, дышать невозможно. Запах ужасный, данная жидкость попадает в реку Цемес и впитывается в землю, загрязняя скважины местных жителей, так как центрального водоснабжения в частном секторе нет», — поделилась жительница.

«Фекальные фонтаны, ручьи и реки»:

Горожане рассказали, что люди из соседних домов не могут использовать свою воду из-за фекального запаха, а около самого комплекса отходы периодически размывают дорогу.

По словам жителей, они жалуются властям на проблему с 2018 года. Тогда им удалось убрать трубу для канализации. Сейчас, как утверждают местные, администрация отвечает отписками и ссылается на то, что это частная земля, поэтому ничего сделать чиновники не могут.

Как писали Юга.ру, прокуратура подтвердила незаконный выброс нечистот в реку Кубань в Краснодаре.

Город ЖКХ Инфраструктура Новороссийск общество Экология

