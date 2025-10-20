Жители Новороссийска вновь пожаловались на резкий запах из-за слива нечистот. Проблему пытаются решить семь лет

Жители Новороссийска рассказали, что около их домов регулярно сливают канализацию

19 октября жители ЖК «Парковый» в Новороссийске сообщили телеграм-каналу «Осторожно, новости», что на улицу Парковую через день сливают канализационные воды. Из-за этого люди дышат нечистотами.

«Я вчера там шла, дышать невозможно. Запах ужасный, данная жидкость попадает в реку Цемес и впитывается в землю, загрязняя скважины местных жителей, так как центрального водоснабжения в частном секторе нет», — поделилась жительница.