В Турции убили основателя телеграм-канала «Утро Дагестана». Он находился в розыске за призыв к массовым беспорядкам в аэропорту Махачкалы
В Турции нашли мертвым основателя телеграм-канала «Утро Дагестана» Абакара Абакарова. В 2023 году он призывал к массовым беспорядкам в аэропорту «Уйташ» из-за прибытия беженцев из Израиля
17 октября издание «Черновик» сообщило, что основателя телеграм-канала «Утро Дагестана» Абакара Абакарова нашли мертвым в Турции. С 2023 года он находился в розыске, в том числе по обвинению организации массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы.
Напомним, в октябре 2023 года в телеграм-канале «Утро Дагестана» появились призывы «встретить по-взрослому» в аэропорту Махачкалы беженцев из Израиля, которые якобы начали прибывать на Северный Кавказ.
29 октября 2023 года толпа прорвалась в аэропорт «Уйташ» Махачкалы незадолго до прилета самолета из Тель-Авива. Около 1,5 тыс. человек пришли с антиизраильскими плакатами и выкрикивали лозунги в поддержку Палестины.
Позднее телеграм-канал «Утро Дагестана» был заблокирован.
В июле 2025 года стало известно, что суд вынес 28 приговоров. 135 фигурантов уголовных дел получили тюремные сроки от 6,5 до 15 лет общего режима.
По данным турецкого издания HaksozHaber, Абакарова утром 17 октября нашла уборщица на вилле в стамбульском районе Эйюпсултан. В дальнейшем тело отправили в Управление судебной медицины для установления причины смерти.
После проверки полицейские установили, что Абакаров снял дом на двое суток 6 октября. По данным камер видеонаблюдения, 7 октября вместе с Абакаровым в здание вошел неизвестный человек. В тот же день он покинул здание с двумя сумками. Полиция проводит расследование по установлению личности мужчины.
HaksozHaber опубликовало заявление дагестанской диаспоры в Турции, в котором выражены соболезнования близким Абакарова.
Как писали Юга.ру, в ноябре 2023 года глава Дагестана уволил чиновника за участие в антиизраильских беспорядках в Махачкале.