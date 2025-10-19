В Турции убили основателя телеграм-канала «Утро Дагестана». Он находился в розыске за призыв к массовым беспорядкам в аэропорту Махачкалы

В Турции нашли мертвым основателя телеграм-канала «Утро Дагестана» Абакара Абакарова. В 2023 году он призывал к массовым беспорядкам в аэропорту «Уйташ» из-за прибытия беженцев из Израиля

17 октября издание «Черновик» сообщило, что основателя телеграм-канала «Утро Дагестана» Абакара Абакарова нашли мертвым в Турции. С 2023 года он находился в розыске, в том числе по обвинению организации массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы.

Напомним, в октябре 2023 года в телеграм-канале «Утро Дагестана» появились призывы «встретить по-взрослому» в аэропорту Махачкалы беженцев из Израиля, которые якобы начали прибывать на Северный Кавказ.



29 октября 2023 года толпа прорвалась в аэропорт «Уйташ» Махачкалы незадолго до прилета самолета из Тель-Авива. Около 1,5 тыс. человек пришли с антиизраильскими плакатами и выкрикивали лозунги в поддержку Палестины.



Позднее телеграм-канал «Утро Дагестана» был заблокирован.



В июле 2025 года стало известно, что суд вынес 28 приговоров. 135 фигурантов уголовных дел получили тюремные сроки от 6,5 до 15 лет общего режима.