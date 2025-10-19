В Турции убили основателя телеграм-канала «Утро Дагестана». Он находился в розыске за призыв к массовым беспорядкам в аэропорту Махачкалы

Дагестан, В мире

Распечатать

  • Абакар Абакаров в 2013 году © Скриншот из видео «Митинг Против Кавказофобии — прямая речь организаторов» с YouTube-канала NevexTV
    Абакар Абакаров в 2013 году © Скриншот из видео «Митинг Против Кавказофобии — прямая речь организаторов» с YouTube-канала NevexTV

В Турции нашли мертвым основателя телеграм-канала «Утро Дагестана» Абакара Абакарова. В 2023 году он призывал к массовым беспорядкам в аэропорту «Уйташ» из-за прибытия беженцев из Израиля

17 октября издание «Черновик» сообщило, что основателя телеграм-канала «Утро Дагестана» Абакара Абакарова нашли мертвым в Турции. С 2023 года он находился в розыске, в том числе по обвинению организации массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы. 

Напомним, в октябре 2023 года в телеграм-канале «Утро Дагестана» появились призывы «встретить по-взрослому» в аэропорту Махачкалы беженцев из Израиля, которые якобы начали прибывать на Северный Кавказ.

29 октября 2023 года толпа прорвалась в аэропорт «Уйташ» Махачкалы незадолго до прилета самолета из Тель-Авива. Около 1,5 тыс. человек пришли с антиизраильскими плакатами и выкрикивали лозунги в поддержку Палестины. 

Позднее телеграм-канал «Утро Дагестана» был заблокирован. 

В июле 2025 года стало известно, что суд вынес 28 приговоров. 135 фигурантов уголовных дел получили тюремные сроки от 6,5 до 15 лет общего режима. 

Читайте также:

По данным турецкого издания HaksozHaber, Абакарова утром 17 октября нашла уборщица на вилле в стамбульском районе Эйюпсултан. В дальнейшем тело отправили в Управление судебной медицины для установления причины смерти. 

После проверки полицейские установили, что Абакаров снял дом на двое суток 6 октября. По данным камер видеонаблюдения, 7 октября вместе с Абакаровым в здание вошел неизвестный человек. В тот же день он покинул здание с двумя сумками. Полиция проводит расследование по установлению личности мужчины. 

HaksozHaber опубликовало заявление дагестанской диаспоры в Турции, в котором выражены соболезнования близким Абакарова. 

Как писали Юга.ру, в ноябре 2023 года глава Дагестана уволил чиновника за участие в антиизраильских беспорядках в Махачкале.

Авиация Аэропорты Дагестан Международные отношения Министерство внутренних дел РФ Полиция Суд Турция Убийство

Новости

Не быть Сперцяну «Джентльменом года». Чем закончился конфликт между футболистами «Ахмата» и «Краснодара»
В Краснодарском крае обнаружили археологические находки эпохи бронзы
В Турции убили основателя телеграм-канала «Утро Дагестана». Он находился в розыске за призыв к массовым беспорядкам в аэропорту Махачкалы
В Краснодаре пройдет «Электросбор». Узнали, куда и когда можно сдать старую технику
В Краснодаре преподаватель ВГИК расскажет о кинороманах второй половины ХХ века
До 20 метеоров в час. Жители Краснодарского края смогут наблюдать звездопад Ориониды

Лента новостей

Краснодарцам не показали экспозицию проекта нового храма в ЮМР
16 октября, 18:55
Краснодарцам не показали экспозицию проекта нового храма в ЮМР
Журналист Юга.ру оказался единственным участником «общественных обсуждений»
В Краснодарском крае сильно подорожает хамса
16 октября, 17:29
В Краснодарском крае сильно подорожает хамса
Среди причин — высокие цены на топливо и соленость Азовского моря
90 тысяч от государства и протекающая крыша
15 октября, 16:45
90 тысяч от государства и протекающая крыша
Как жители Новороссийска справляются с последствиями атаки БПЛА

Реклама на сайте