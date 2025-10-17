В Новороссийске почти вдвое сократили финансирование ремонта домов, пострадавших от атак БПЛА

Власти Новороссийска сократили бюджет на восстановление жилых домов, пострадавших от атак беспилотников. Часть работ подрядчик выполнил за счет собственных средств

17 октября на сайте администрации Новороссийска опубликовали постановление о сокращении вдвое финансирования на восстановление домов, пострадавших при атаке БПЛА в мае 2025 года. Речь идет о жилых зданиях на улице Суворовской, 71 (ЖК «Кристалл») и Мысхакском шоссе, 59В (ЖК «Аврора»).

Напомним, в ночь на 3 мая власти сообщили об атаке ВСУ на Новороссийск. В результате были повреждены 95 квартир, некоторые из которых полностью разрушились.