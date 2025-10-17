В Новороссийске почти вдвое сократили финансирование ремонта домов, пострадавших от атак БПЛА
Власти Новороссийска сократили бюджет на восстановление жилых домов, пострадавших от атак беспилотников. Часть работ подрядчик выполнил за счет собственных средств
17 октября на сайте администрации Новороссийска опубликовали постановление о сокращении вдвое финансирования на восстановление домов, пострадавших при атаке БПЛА в мае 2025 года. Речь идет о жилых зданиях на улице Суворовской, 71 (ЖК «Кристалл») и Мысхакском шоссе, 59В (ЖК «Аврора»).
Напомним, в ночь на 3 мая власти сообщили об атаке ВСУ на Новороссийск. В результате были повреждены 95 квартир, некоторые из которых полностью разрушились.
«Вода с потолка ручьем бежит»:
По данным постановления, подписанного главой города Андреем Кравченко, сумма снизилась с 12,8 млн рублей до 6,6 млн рублей. 5,3 млн рублей направят на восстановление дома на улице Суворовской, остальное — на ремонт ЖК на Мысхакском шоссе.
По сообщению «Коммерсанта» со ссылкой на пресс-службу администрации Новороссийска, сумма снизилась из-за того, что некоторые работы подрядчик оплатил за счет собственных средств.
Как писали Юга.ру, в сентябре стало известно, что администрация Сочи не выплачивает компенсации пострадавшим от атаки БПЛА. В бюджете курорта нет на это денег.